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США признали терактом декабрьскую стрельбу на базе ВВС во Флориде

Власти США признали терактом стрельбу, устроенную саудовским военным на базе ВВС США Пенсакола во Флориде в декабре прошлого года.

Как сообщает агентство "Анадолу", об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Факты свидетельствуют о том, что стрелявший действовал в соответствии с идеологией джихада. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник перед стрельбой написал на своей странице в социальной сети: "Пошел обратный отсчет", - сказал Барр.

Генпрокурор напомнил, что в результате стрельбы, устроенной 6 декабря 2019 года лейтенантом ВВС Саудовской Аравии Мохаммедом Саидом Альшармани, проходившим на базе Пенсакола летную подготовку, погибли три и ранения получили восемь американских военных.

По словам Барра, террорист придерживался антиамериканских и антиизраильских взглядов, о чем писал в социальных сетях, в том числе всего за несколько часов до стрельбы, пишет ru.oxu.az

По его словам, два телефона Apple iPhone Альшармани зашифрованы, и расшифровка особо важна для того, чтобы узнать, с кем контактировал злоумышленник.

"Мы обратились к компании Apple с просьбой помочь разблокировать телефоны. Однако компания пока не оказала нам поддержку", - сказал Барр.
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