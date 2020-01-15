США признали терактом декабрьскую стрельбу на базе ВВС во Флориде

Как сообщает агентство "Анадолу", об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.





"Факты свидетельствуют о том, что стрелявший действовал в соответствии с идеологией джихада. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник перед стрельбой написал на своей странице в социальной сети: "Пошел обратный отсчет", - сказал Барр.





Генпрокурор напомнил, что в результате стрельбы, устроенной 6 декабря 2019 года лейтенантом ВВС Саудовской Аравии Мохаммедом Саидом Альшармани, проходившим на базе Пенсакола летную подготовку, погибли три и ранения получили восемь американских военных.





По словам Барра, террорист придерживался антиамериканских и антиизраильских взглядов, о чем писал в социальных сетях, в том числе всего за несколько часов до стрельбы, пишет ru.oxu.az





По его словам, два телефона Apple iPhone Альшармани зашифрованы, и расшифровка особо важна для того, чтобы узнать, с кем контактировал злоумышленник.





"Мы обратились к компании Apple с просьбой помочь разблокировать телефоны. Однако компания пока не оказала нам поддержку", - сказал Барр.



