Политики предложили обсудить в Могилеве выдвижение единого кандидата в президенты
С обращением выступили представители ОГП, БНФ, БСДП (Грамада) и движения «За свободу».
13 января. Могилев. Алесь Светлицкий / фото – tut.by
Председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев, руководитель городской ячейки БНФ Николай Фесько, координатор движения «За свободу» по Могилевской области Петр Мигурский и председатель областной организации БСДП (Грамада) Дмитрий Люнтов 8 января подписали открытое письмо к возможным кандидатам в президенты Республики Беларусь, пишет mspring.online
Местные политики предложили выдвиженцам провести 1 февраля встречу с демократической общественностью в Могилеве. Подписанты хотят во время мероприятия выработать механизм выдвижения единого кандидата от демократических сил.
— Мы предлагаем поддержать нашу инициативу и провести аналогичные мероприятия в регионах Беларуси до 1 марта 2020. Выражаем надежду, что это поспособствует выдвижению единого кандидата от демократических сил Республики Беларусь, — говорится в заявлении.
Новые выборы президента Беларуси должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. О своем выдвижении уже заявили действующий глава государства Александр Лукашенко, который собирается пойти на 6 срок подряд, председатель Товарищества белорусского языка Алена Анисим, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич, глава движения «За свободу» Юрий Губаревич, руководитель ОГП Николай Козлов и многие другие.
В последний раз белорусские оппозиционные силы выставляли единого кандидата на выборах 2006 года. Тогда им стал Александр Милинкевич. По данным ЦИК, он набрал более 6%. Согласно неофициальным социологическим опросам, Милинкевич поддержало около 18% избирателей.
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08:47 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.