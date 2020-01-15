Владимир Шанцев, руководитель городской ячейки БНФ Николай Фесько, координатор движения «За свободу» по Могилевской области Петр Мигурский и председатель областной организации БСДП (Грамада) Дмитрий Люнтов 8 января подписали открытое письмо к возможным кандидатам в президенты Республики Беларусь, пишет Председатель областной организации ОГП, руководитель городской ячейки БНФ Николай Фесько, координатор движения «За свободу» по Могилевской областии председатель областной организации БСДП (Грамада)8 января подписали открытое письмо к возможным кандидатам в президенты Республики Беларусь, пишет mspring.online





Местные политики предложили выдвиженцам провести 1 февраля встречу с демократической общественностью в Могилеве. Подписанты хотят во время мероприятия выработать механизм выдвижения единого кандидата от демократических сил.





— Мы предлагаем поддержать нашу инициативу и провести аналогичные мероприятия в регионах Беларуси до 1 марта 2020. Выражаем надежду, что это поспособствует выдвижению единого кандидата от демократических сил Республики Беларусь, — говорится в заявлении.





Новые выборы президента Беларуси должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. О своем выдвижении уже заявили действующий глава государства Александр Лукашенко, который собирается пойти на 6 срок подряд, председатель Товарищества белорусского языка Алена Анисим, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич, глава движения «За свободу» Юрий Губаревич, руководитель ОГП Николай Козлов и многие другие.





В последний раз белорусские оппозиционные силы выставляли единого кандидата на выборах 2006 года. Тогда им стал Александр Милинкевич. По данным ЦИК, он набрал более 6%. Согласно неофициальным социологическим опросам, Милинкевич поддержало около 18% избирателей.

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