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СМИ назвали "главную интригу" послания Путина к Федеральному cобранию

В среду, 15 января, президент России выступит с обращением к Федеральному Собранию. В самом начале года это мероприятие проходит в первый раз. О главной интриге этого обращения сообщают СМИ.



Речь идет о той части обращения президента, которая будет посвящена вопросу внесения изменений в конституцию страны. Как пишет РИА Новости, фактически это станет продолжением разговора, который Владимир Путин начал еще в декабре прошедшего года, когда он впервые упомянул о том, что в Основной закон России могут быть внесены некоторые изменения.

Мероприятие, на котором президент обозначит главные векторы развития страны, пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". Уже известно о том, что помимо министров и парламентариев, присутствовать на нем будут почти 900 журналистов. В общей сложности на оглашение обращения президента России к Федеральному Собранию приглашены 1,3 тысячи человек.
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