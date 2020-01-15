







Речь идет о той части обращения президента, которая будет посвящена вопросу внесения изменений в конституцию страны. Как пишет РИА Новости, фактически это станет продолжением разговора, который Владимир Путин начал еще в декабре прошедшего года, когда он впервые упомянул о том, что в Основной закон России могут быть внесены некоторые изменения.





Мероприятие, на котором президент обозначит главные векторы развития страны, пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". Уже известно о том, что помимо министров и парламентариев, присутствовать на нем будут почти 900 журналистов. В общей сложности на оглашение обращения президента России к Федеральному Собранию приглашены 1,3 тысячи человек.



