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Оборона Варшавы (8—28 сентября 1939) — оборона польскими войсками столицы страны, города Варшава, от немецкой армии в ходе Польской кампании в период Второй мировой войны.





Она отметила, что на протяжении уже многих лет каких-либо мероприятий официального характера в этот день не проводят.





«Представитель города по приглашению Союза солдат Войска Польского возложит цветы у Могилы неизвестного солдата, таким образом отметив эту годовщину», — приводит агентство слова Лань.





Как передаёт журналист ТАСС, организацией памятных мероприятий 17 января в столице Польши традиционно занимаются ветеранские организации страны. И у Могилы неизвестного солдата, и на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры состоится церемония возложения венков и цветов.









Политики и дипломаты России сочли решение Варшавы не отмечать очередную годовщину освобождения неуважительным. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такая позиция польских коллег — это очевидная тенденция.





«Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?» — возмутилась Захарова на своей странице в Facebook.





Представитель внешнеполитического ведомства акцентировала, что результатом подобных решений становится искажение фактов истории.



