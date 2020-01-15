Что-то пошло не так: Варшава не будет официально отмечать 75-ю годовщину освобождения от фашистов
В Варшаве не планируется никаких памятных мероприятий, посвящённых 75-летней годовщине освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сегодня пишет ТАСС со ссылкой на представительницу пресс-службы мэрии города Магдалену Лань..
Оборона Варшавы (8—28 сентября 1939) — оборона польскими войсками столицы страны, города Варшава, от немецкой армии в ходе Польской кампании в период Второй мировой войны.
Она отметила, что на протяжении уже многих лет каких-либо мероприятий официального характера в этот день не проводят.
«Представитель города по приглашению Союза солдат Войска Польского возложит цветы у Могилы неизвестного солдата, таким образом отметив эту годовщину», — приводит агентство слова Лань.
Как передаёт журналист ТАСС, организацией памятных мероприятий 17 января в столице Польши традиционно занимаются ветеранские организации страны. И у Могилы неизвестного солдата, и на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры состоится церемония возложения венков и цветов.
Политики и дипломаты России сочли решение Варшавы не отмечать очередную годовщину освобождения неуважительным. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такая позиция польских коллег — это очевидная тенденция.
«Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?» — возмутилась Захарова на своей странице в Facebook.
Представитель внешнеполитического ведомства акцентировала, что результатом подобных решений становится искажение фактов истории.
08:52 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.