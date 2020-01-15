+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Что-то пошло не так: Варшава не будет официально отмечать 75-ю годовщину освобождения от фашистов

В Варшаве не планируется никаких памятных мероприятий, посвящённых 75-летней годовщине освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сегодня пишет ТАСС со ссылкой на представительницу пресс-службы мэрии города Магдалену Лань..

wikipedia.org


Оборона Варшавы (8—28 сентября 1939) — оборона польскими войсками столицы страны, города Варшава, от немецкой армии в ходе Польской кампании в период Второй мировой войны.


Она отметила, что на протяжении уже многих лет каких-либо мероприятий официального характера в этот день не проводят.

«Представитель города по приглашению Союза солдат Войска Польского возложит цветы у Могилы неизвестного солдата, таким образом отметив эту годовщину», — приводит агентство слова Лань.

Как передаёт журналист ТАСС, организацией памятных мероприятий 17 января в столице Польши традиционно занимаются ветеранские организации страны. И у Могилы неизвестного солдата, и на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры состоится церемония возложения венков и цветов.


Политики и дипломаты России сочли решение Варшавы не отмечать очередную годовщину освобождения неуважительным. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такая позиция польских коллег — это очевидная тенденция.

«Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?» — возмутилась Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель внешнеполитического ведомства акцентировала, что результатом подобных решений становится искажение фактов истории.
spektr.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru