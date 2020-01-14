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Москву рассмешит «нефтяная» угроза Минска

Спустя две недели после прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ стало очевидно, что у белорусских властей нет аргументов, чтобы заставить Кремль вернуть прежние низкие цены на энергоносители. Но несмотря на это, Минск обидчиво отказывается подписывать новые контракты.

На совещании с руководством Совета Министров 14 января Александр Лукашенко предпочел промолчать о переговорах с Россией. Видимо, к сказанному на прошлой неделе о ценах на нефть («Аргументы мои просты. 75 лет Великой Победы») добавить ему было нечего.

Отдуваться за главу государства перед журналистами пришлось первому вице-премьеру Дмитрию Крутому. Он подтвердил, что белорусские власти пока продолжают стоять на своем, и не намерены платить премию российским нефтяным компаниям – из-за чего отечественные НПЗ продолжают работать почти на холостом ходу.

Вице-премьер пытался излучать оптимизм, но озвученный им довод, который должен заставить пойти Москву на попятную, получился уж очень неубедительным.

– Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта), — заявил Дмитрий Крутой.

– Но если конфликт затянется, российские нефтяные компании перебросят эту нефть на рынки, где платят по мировым ценам. Еще и их бюджет получит экспортные пошлины, которые не получает, когда нефть идет в Беларусь, – парировал политический обозреватель Артем Шрайбман.

Еще более неубедительно прозвучали слова вице-премьера о поиске альтернативных источников нефти. Надо полагать, белорусские власти подают эту информацию в переговорах с российским руководством как некую угрозу.

— Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом, — заявил Дмитрий Крутой.

Это предостережение наверняка рассмешит чиновников в Москве. И своим периодом времени (много лет не могли или не хотели найти альтернативу, а тут вдруг по щелчку пальцев найдут?), и отсутствием хотя бы минимальной конкретики и проработки.

После слов белорусского вице-премьера представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил РИА Новости: «Переговоры на этот счет велись, в принципе мы готовы, можем поставить, как и раньше. У нас есть, как вы знаете, нефть Аzeri-light. Но ничего конкретного пока на этот счет нет».


О невозможности поставлять нефть в Беларусь заявила пресс-служба польского оператора нефтепровода «Дружба».

И как же неоднократно отмечалось экспертами: из-за вопросов логистики вряд ли белорусские власти смогут найти нефть дешевле российской – даже с учетом того, что ее цена продолжает постепенно приближаться к мировой.    

Во вторник «Коммерсантъ» отметил: «Пока неясно, на что именно рассчитывает белорусский лидер Александр Лукашенко, занимая жесткую позицию по вопросу поставок нефти».

После выступления вице-премьера Дмитрия Крутого можно сделать вывод, что этого не понимают и в белорусском правительстве. Тем временем Беларусь рискует потерять громадную долю экспорта, не поставляя нефтепродукты за рубеж.
Руслан Горбачев, "Солидарность"
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