Кремль опубликовал танцы Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего
Видео сняли еще во время встречи глав государств в Сочи в апреле 2008 года.
В рамках проекта «Путин. 20 лет» Кремль опубликовал архивное видео с танцами президента России Владимира Путина и бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, пишет "Солидарность".
На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива. После окончания танцев лидеры поклонились вместе с остальными участниками и вернулись за стол. Там Буша-младшего ожидала его супруга Лора.
Тогда эту встречу в Кремле назвали «прощальным визитом», так как она стала последней для Путина и Буша-младшего в ранге президентов.
20:57 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.