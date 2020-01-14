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Кремль опубликовал танцы Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего

Видео сняли еще во время встречи глав государств в Сочи в апреле 2008 года.

В рамках проекта «Путин. 20 лет» Кремль опубликовал архивное видео с танцами президента России Владимира Путина и бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, пишет "Солидарность".

На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива. После окончания танцев лидеры поклонились вместе с остальными участниками и вернулись за стол. Там Буша-младшего ожидала его супруга Лора.


Тогда эту встречу в Кремле назвали «прощальным визитом», так как она стала последней для Путина и Буша-младшего в ранге президентов.
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