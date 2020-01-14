Джонсон отказал Шотландии в референдуме о независимости

Стерджен направила запрос 19 декабря прошлого года. В ответе на ее письмо Джонсон напомнил, что Стерджен и ее предшественник пообещали во время референдума 2014 года, что это голосование проводится «раз в поколение», пишет reform.by





На референдуме 2014 года большинство шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.





«Правительство Британии продолжит поддерживать демократическое решение народа Шотландии и обещание, которые вы им дали», – написал британский премьер. По этой причине, объясняет он, передача власти шотландскому парламенту для проведения новых референдумов невозможна.









Джонсон добавил, что еще один референдум о независимости приведет к продолжению политической стагнации, которая наблюдается в Шотландии последние 10 лет.





Референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. За независимость проголосовали 45% избирателей, против – 55%. Разговоры о повторном референдуме активизировались после решения Великобритании выйти из Евросоюза.