Генсеком Еврокомиссии станет представительница Латвии – СМИ

Как сообщает "Европейская правда" , об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.





По данным издания, Коллегия комиссаров назначит Юханссон на своем заседании в Страсбурге во вторник. Юханссон выполняла обязанности генерального секретаря после отставки Мартина Зельмайера прошлым летом.





Ранее она была послом Латвии в ЕС, в 2015 году Юханссон перешла на работу в Еврокомиссию, став заместителем генерального секретаря.





Среди других кандидатов, которые претендовали на эту должность, были француз Жан-Эрик Паке, возглавляющий генеральную дирекцию Комиссии по исследованиям и инновациям, и испанец Даниэль Каллея Креспо, который возглавляет департамент окружающей среды.









Напомним, в Брюсселе в начале 2018 года несколько месяцев бушевали страсти по поводу назначения Зельмайера. Многих интересовала как неожиданная отставка предыдущего генсека Еврокомиссии, так и чрезвычайно быстрое, как для бюрократии Брюсселя, назначение Зельмайера, который в тот же день получил кресло заместителя генсека.





Европейский парламент даже принял резолюцию с требованием его отставки, считая, что назначение состоялось с нарушением процедур.





Зельмайер ушел в отставку только в июле 2019 года, заявив, что оставляет свой пост, чтобы успокоить опасения по поводу доминирования Германии в руководстве ЕС. Он считался одним из самых влиятельных людей в Еврокомиссии.