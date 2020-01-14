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Убийство Шеремета: следствие допросило лидера группы Тартак

Допрос прошел в присутствии адвоката главного подозреваемого Андрея Антоненко

Следователи, которые занимаются расследованием убийства журналиста Павла Шеремета допросили украинского певца и музыканта Сашка Положинского.

Как рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом в Facebook написал сам Положинский, добавив видео, где рассказал, как проходил допрос.

По его словам, все проходило в присутствии адвоката главного подозреваемого в убийстве — Андрея Антоненко.

«Рассказал всю правду — все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались. Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружеское», — поделился впечатлениями Положинский, пошутив, что возможно просто плохой «коп» к нему не пришел.

Он добавил, что расследование должно привести к полному оправданию Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, а также к наказанию действительно виновных».


А тем временем Киевский апелляционный суд оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Антоненко об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на любой другой. Таким образом Антоненко будет оставаться под стражей до 8 февраля.
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