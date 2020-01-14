В ожидании Помпео?
Не исключено, что в самое ближайшее время Минск все-таки посетит Госсекретарь США Майк Помпео.
В частности, об этом может свидетельствовать тот факт, что в кулуарах Дворца независимости сегодня был замечен американский флаг.
Опубликовавший его приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул Первого высказывет предположение, что в Минске снова ждут Помпео.
Напомним, визит Помпео в Беларусь планировался 4 января. В рамках визита были предусмотрены переговоры Лукашенко, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия.
Однако из-за нападения на посольство США в Ираке визит был отменен. Сообщалось, что он состоится, как только это станет возможным по согласованию сторон.
Тогда же были отменены и запланированные на эти дни визиты в Украину, Узбекистан, Кахахстан и на Кипр.
"Белорусский партизан"
16:52 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.