+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В ожидании Помпео?

Не исключено, что в самое ближайшее время Минск все-таки посетит Госсекретарь США Майк Помпео.

В частности, об этом может свидетельствовать тот факт, что в кулуарах Дворца независимости сегодня был замечен американский флаг.

Опубликовавший его приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул Первого высказывет предположение, что в Минске снова ждут Помпео.



Напомним, визит Помпео в Беларусь планировался 4 января. В рамках визита были предусмотрены переговоры Лукашенко, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. 
 
Однако из-за нападения на посольство США в Ираке визит был отменен. Сообщалось, что он состоится, как только это станет возможным по согласованию сторон.

Тогда же были отменены и запланированные на эти дни визиты в Украину, Узбекистан, Кахахстан и на Кипр.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru