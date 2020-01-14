На штрафы за митинги против интеграции, которые прошли в Беларуси в декабре, собрали уже 15 тысяч долларов.





"Всё ближе к половине суммы штрафов", — пишут организаторы акции из компании BY_Help.









Как известно, в конце декабря 2019-го и в начале января 2020-го в Минске и в регионах прошли суды, оштрафованы десятки человек, 11 активистов получили административный арест.





На днях началась общественная кампания по сбору средств на выплату штрафов.





Организаторы предполагают, что итоговая сумма штрафов может достичь 80 тысяч рублей. Они призывают "всех, кому небезразлична идея независимости нашей страны, солидарно поддержать людей, попавших под репрессивный каток".





Средства для BY_Help можно перечислить:





— paypal: alaksiej.lavoncyk@tol.org,





— наличными в Минске или в ЕС (для контакта нужно писать в личные сообщения организаторам),





— на счёт в Польше, Британии и Чехии (для получения счёта тоже нужно писать в личные сообщения).





Контакт с организаторами следующий:





— через личные сообщения группы BY_Help,





— через е-майл: alaksiej.lavoncyk@tol.org,





— а также по телефону +375 44 5100511.