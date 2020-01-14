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Экономист Романчук стал "угрозой национальной безопасности" Литвы

Экономист Ярослав Романчук попал в "черный список" Шенгенской зоны. Об этом член оппозиционной Объединенной гражданской партии узнал, когда подал документы на визу в посольство Литвы.

Экономист Романчук стал "угрозой национальной безопасности" Литвы
"В октябре подали документы в литовское посольство на получение визы. Предыдущая годовая шенгенская виза у меня была тоже литовская. Но в октябре, когда нужно было забирать, мне сказали прийти лично. 

Прихожу, а мне говорят — отказано. В объяснение причин отказа названо то, что представляю угрозу национальной безопасности одной из стран Шенгенской зоны. Литовцы не уточнили, какая страна", — рассказал экономист в интервью Еврорадио.

Романчуку вернули паспорт без визы и выдали письменное объяснение. В нем отказ объясняется тем, что экономист представляет угрозу национальной безопасности. 

После этого Романчук подал документы в посольство Франции: "Подал документы во французское посольство. Пообщался с французским консулом. Он сказал, что может дать мне национальную визу, так как Франция ничего ко мне не имеет, но шенгенскую не может, так как Литва внесла меня в этот лист запрета".

Сам экономист полагает, что причиной мог быть его комментарий российскому агентству "Спутник" или интернет-радио "Примус" о контрабанде сигарет через белорусско-литовскую границу. Об этом ему якобы неофициально сообщили литовские друзья.

"Я могу связать это с тем, что я критически относился к возможному участию силовых структур Литвы в контрабанде сигарет из Беларуси. И когда белорусов выбросили из тендера строительство газопровода в Литве... А так мы проводили конференцию о БелАЭС с участием литовцев. И никакого неудовольствия не было".

Обжаловать запрет экономисту предложили в литовском суде. "Литовцы говорят: ну, обращайтесь в суд. Как я могу обратиться в суд, если даже не могу приехать в Литву? Даже не знаю, с какой стороны это все объяснить", — комментирует предложение Романчук.


Тем не менее опускать руки он не собирается: "Я отправил письмо в Генеральную прокуратуру Литвы, в полицию и в отдел информации, где дают информацию по визам. 27 ноября все это отправил, пока не получил ответа".
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