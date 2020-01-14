Гайдукевич: Союз с Россией укрепляет суверенитет Беларуси
Глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич "объял необъятное" - он утверждает, что союз с Россией на пользу независимости Беларуси.
- Что первично: защита суверенитета РБ (в понимании президента Лукашенко) или разрешение экономических противоречий России и Беларуси?
- Союз с Россией укрепляет суверенитет и независимость Беларуси! Скажу больше: Беларусь заинтересована в сильной России, а Россия в сильной Беларуси, - сказал заместитель председателя Комитета по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, отвечая на вопрос politring.com
"Белорусский партизан"
13:32 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.