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В Иране задержаны подозреваемые по делу о сбитом украинском "Боинге"

В Иране задержаны несколько подозреваемых по делу о сбитом украинском Boeing 737, сообщает агентство ILNA со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили.

Он, однако, не уточнил, сколько именно человек быди задержаны и кем они являются.
Источник: spektr.press
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