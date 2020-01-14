В Иране задержаны подозреваемые по делу о сбитом украинском "Боинге"
В Иране задержаны несколько подозреваемых по делу о сбитом украинском Boeing 737, сообщает агентство ILNA со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили.
Он, однако, не уточнил, сколько именно человек быди задержаны и кем они являются.
Источник: spektr.press
11:42 14/01/2020
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Особое мнение
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