Александр Лукашенко. Как напоминает радио Свабода, одним из первых посетителей ресторана, еще до официального открытия 11 января был





Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин часто появляется рядом с Александром Лукашенко. Например, на уборке урожая в президентской хозяйстве.





Как и многие люди из ближайшего круга Александра Лукашенко, Тетерин имеет крупный бизнес. Он основатель и директор холдинга «БелГлобалСтарт» и других компаний, а также совладелец ТНТ-International.

#1#

22-летняя Мария Василевич — сейчас депутат Палаты представителей, а раньше — победитель конкурса «Мисс Беларусь». Марию Василевич не раз замечали рядом с Лукашенко: она участвовала в рабочих поездках главы государства, они сидели рядом на хоккее, на «Славянском базаре», танцевали на балу.





Пару дней назад ресторан оказался в центре очередного скандала. Его пиарщица Виктория Мороз опубликовала в Instagram «историю» со снимком утиного клюва, в котором лежит тартар из сырого мяса, с подписью: «Кто там переживал за птиц, а?». Мороз больше не сотрудничает с рестораном.



