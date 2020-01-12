Российский эксперт: У Кремля много рычагов для давления на Лукашенко
Российские власти намерены привязать Беларусь к России «таким образом, чтобы они никаким образом не могла никуда деться».
Об этом заявил российский политолог Кирилл Рогов. По его словам, лучший вариант для Кремля «поглощение» Беларуси, однако «этот проект оказался довольно тяжелым».
Эксперт в интервью «Эхо Москвы» отметил, что глава Беларуси пока «не сдался», однако «есть масса способов заставить человека делать невыгодные для него вещи». По его мнению, «у Кремля еще много в запасе рычагов для давления на Лукашенко» - «экономические, политические, любые вообще средства».
Кирилл Рогов также полагает, что население Беларуси и России готово подержать это объединение на потенциально разных форматах.
«Население России согласилось бы на это объединение, если бы речь шла о поглощении Беларуси, а население Беларуси поддержало бы его, если бы речь шла об образовании равноправного союзного государства», - заявил он, добавив, что сделать то и другое одновременно невозможно.
Источник: telegraf.by
10:11 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.