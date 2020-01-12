Российский эксперт: У Кремля много рычагов для давления на Лукашенко

Об этом заявил российский политолог Кирилл Рогов. По его словам, лучший вариант для Кремля «поглощение» Беларуси, однако «этот проект оказался довольно тяжелым».





Эксперт в интервью «Эхо Москвы» отметил, что глава Беларуси пока «не сдался», однако «есть масса способов заставить человека делать невыгодные для него вещи». По его мнению, «у Кремля еще много в запасе рычагов для давления на Лукашенко» - «экономические, политические, любые вообще средства».





Кирилл Рогов также полагает, что население Беларуси и России готово подержать это объединение на потенциально разных форматах.





«Население России согласилось бы на это объединение, если бы речь шла о поглощении Беларуси, а население Беларуси поддержало бы его, если бы речь шла об образовании равноправного союзного государства», - заявил он, добавив, что сделать то и другое одновременно невозможно.