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Условия поставок нефти перестали быть коммерческим спором

Жесткая позиция крупных российских нефтяников и их решение прервать поставки сырья в Беларусь связаны с указаниями российского руководства, пишет «КоммерсантЪ».

Пока не решены противоречия дорожных карт интеграционного проекта, Москва не видит оснований идти на уступки Минску.

Доводить ситуацию до полноценного кризиса Россия тоже не хочет и разрешила поставки нефти компаниям Михаила Гуцериева: объемов хватит, чтобы белорусские НПЗ могли обеспечивать внутренний рынок, но их недостаточно для экспорта.
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