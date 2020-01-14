Условия поставок нефти перестали быть коммерческим спором
Жесткая позиция крупных российских нефтяников и их решение прервать поставки сырья в Беларусь связаны с указаниями российского руководства, пишет «КоммерсантЪ».
Пока не решены противоречия дорожных карт интеграционного проекта, Москва не видит оснований идти на уступки Минску.
Доводить ситуацию до полноценного кризиса Россия тоже не хочет и разрешила поставки нефти компаниям Михаила Гуцериева: объемов хватит, чтобы белорусские НПЗ могли обеспечивать внутренний рынок, но их недостаточно для экспорта.
09:49 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.