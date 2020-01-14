Условия поставок нефти перестали быть коммерческим спором

Пока не решены противоречия дорожных карт интеграционного проекта, Москва не видит оснований идти на уступки Минску.





Доводить ситуацию до полноценного кризиса Россия тоже не хочет и разрешила поставки нефти компаниям Михаила Гуцериева: объемов хватит, чтобы белорусские НПЗ могли обеспечивать внутренний рынок, но их недостаточно для экспорта.



