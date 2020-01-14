Ливан восстановил право голоса в Генассамблее ООН
Ливан вернул себе право голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
Как передает телеканал "Звезда", об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что право голоса было восстановлено после того, как страна погасила часть задолженности по взносам в бюджет организации. В ООН заявили - они понимают, что задержка с переводом денег могла быть связана с происходящими в Ливане событиями, пишет ru.oxu.az
Ранее сообщалось, что права голоса из-за неуплаты взносов были лишены семь государств: Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Тонга, Центральноафриканская Республика и Ливан.
09:40 14/01/2020
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Особое мнение
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