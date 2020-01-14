В Беларуси установлены квоты на предоставление статуса беженцев в 2020 году
Министерство внутренних дел Республики Беларусь установило распределительные квоты регистрации ходатайств на текущий год.
Нововведение закреплено постановлением 31 декабря 2019 года № 353.
Текст документа был опубликован сегодня, 14 января, на Национальном правовом интернет-портале, пишет belnovosti.by
Постановлением предусматривается для подразделений по гражданству и миграции управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь:
Брестская область – 120 человек;
Витебская область – 150 человек;
Гомельская область – 150 человек;
Гродненская область – 90 человек;
Минская область – 110 человек;
Могилевская область – 80 человек.
Подчеркивается, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, в прошлом году статус беженца могли получить 900 человек.
Соответственно, в этом году статус беженца могут получить на 200 человек меньше, чем годом ранее.
09:12 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.