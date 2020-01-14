Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky





Следователи допросили певца Положинского в деле по убийству Шеремета

Александр Положинский рассказал, что общение проходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко.

Певца и музыканта Александра Положинского допросили по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в Facebook.





Положинский рассказал, что общение проходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко, пишет korrespondent.net





"Рассказал всю правду - все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались. Следователь вел себя вполне корректно, дружеское отношение. Не знаю, возможно, это уловки. Просто плохой "коп" ко мне не пришел", - сказал музыкант.





Он добавил, что есть надежда, что подозреваемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь оправдают, а "найдут и накажут виновных".









Ранее суд Киева оставил под стражей до 8 февраля подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster)



