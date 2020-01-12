Блумберг готов потратить миллиард долларов для победы над Трампом
Претендент на кандидата в президенты от Демократической партии, бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг готов потратить на победу над Дональдом Трампом не более 1 миллиарда долларов.
Об этом передает агентство Bloomberg.
При этом он намерен помогать любому кандидату от демократов, если сам он не победит в предварительном отборе.
Газета The New York Times, отмечает агентство, спросила Блумберга, потратит ли он 1 миллиард долларов на победу над Трампом, и сообщила, что он не исключает этого. Однако позже, по данным агентства, миллиардер выразил надежду, что это не будет стоить столько денег, отметив, что поддержит Джо Байдена, Берни Сандерса, Элизабет Уоррен, Томаса Стайера или кого-то, кто "будет на гонке".
По данным агентства Блумберг, который присоединился к кампании выдвижение кандидатуры на выборах от Демпартии 24 ноября, заявил, что планирует организовать команду из 500 человек, которая будет работать над победой над Трампом, независимо от того, кто выиграет первичный отбор.
Бывший мэр Нью-Йорка убежден, что сможет выиграть праймериз и стать кандидатом от демократов, даже если не будет принимать участия в отборе в первых четырех штатах. Это новая, непроверенная стратегия, но, по его мнению, сторонники демократов признают победителем того, кто способен одолеть Трампа и кто имеет опыт для решения проблем и объединения страны. Он также подчеркивал, что намерен баллотироваться на один срок президентства, учитывая свой возраст.
18:33 13/01/2020
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