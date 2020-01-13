Разгон протестов в Иране: применили газ и боевые патроны

Иранская полиция и спецслужбы использовали боевые патроны и слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает Associated Press





Протесты продолжаются второй день по всей стране, после того, как руководство Ирана признало, что украинский лайнер был сбит ракетой ПВО.





Видео, присланные в Центр по правам человека в Иране и верифицированные AP, показывают, как разбегается толпа демонстрантов после того, как в нее попадает емкость со слезоточивым газом.





На другом видео несут женщину, на земле виден кровавый след. Окружающие ее люди кричат, что она была ранена в ногу боевым зарядом.





На фотографиях и видео после инцидента видны лужи крови на тротуаре.



