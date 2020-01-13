Лукашенко снова летит к Путину?
Не исключено, что в ближайшие дни может состоятся очередноая встреча Лукашенко и Путина.
Как сообщал еще накануне нового года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, если Беларуси и России не удастся заключить контракты на поставку в Беларусь россияских нефти и газа, то в середине января состоится очередная встреча Лукашенко и Путина.
Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут встретиться в середине января, если посчитают это необходимым, сообщал 30 декабря Песков "Интерфаксу".
В пресс-службе Лукашенко также отмечали, что главы двух государств "при необходимости встретятся для обсуждения и принятия решений после рождественских праздников в середине января".
С учетом, что вопрос по нефти завис и не решен до сих пор, а по газу договор заключен лишь на ближайшие 2 месяца, не исключено, что в ближайшие дни пройдет очередная встреча Лукашенко и Путина.
Правда, заметим, что эти вопросы не были урегулированы даже после интенсивных телефонных переговоров 31 декабря, так что непонятно, поможет ли личная встреча на этот раз.
"Белорусский пратизан"
16:05 13/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.