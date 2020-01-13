Коля повзрослел: у папы начинаются с ним проблемы

UDF.BY рассказывает, каким получился 2019-й для младшего сына главы государства.





Сменил внешний имидж





Летом минувшего года Коле Лукашенко исполнилось 15 лет, и он перешел в 9-й класс. Но еще за несколько месяцев до этого в Беларуси и за ее границами обратили внимание на изменившуюся внешность подростка.





На саммите в Пекине у него была новая прическа и деловой стиль, а также бросилось в глаза то, что сын обогнал по росту отца. Внешне Коля стал выглядеть старше своих лет.





В соцсетях после этого начался флешмоб, где молодые россиянки чуть ли не признавались в любви к младшему сыну Лукашенко.









Перешел во взрослую хоккейную команду





Год назад Коля еще играл в турнире «Золотая шайба» среди остальных детей. Но с недавних пор он стал выступать в команде папы, где его партнерами по льду стали прославленные в прошлом хоккеисты.





А неделю назад Колю к тому назвали лучшим игроком в матче с американцами на любительском Рождественском турнире.









Лучшие игроки матча: голкипер Билл Шварц (США) и Николай Лукашенко (Беларусь) Фото: БЕЛТА

Стал спорить с отцом на «взрослые» темы





В минувшем году руководитель Беларуси несколько раз отмечал, что Коля стал для него «главным оппозиционером».





«Он очень просвещенный. Он очень взрослый. Это взрослый человек в переходном возрасте, со всеми недостатками, когда все отвергается, отрицается, все критикуется. Это главный мой оппозиционер, чтоб ты знал. Любое мое заявление он сейчас…





Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел и критикует пресс-секретаря сразу: «Да что она показывает про тебя там?» Вот это самое сложное в общении», – рассказывал Александр Лукашенко в интервью главреду «Эха Москвы».





Также он говорил о младшем сыне: «У него характер похлеще, чем у его отца, лидерский: если ему что-то надо, пока он сам лоб не разобьет, будет идти до конца, спорить».





Из высказываний Лукашенко следует, что он ежедневно что-то обсуждает с Колей за завтраком, и сын имеет свое мнение по многим вопросам.





«Спрашиваю: «Николай, а что такое „dark net“?» Он меня поразил: по полочкам разложил то, что я вообще не слышал», – рассказывал как-то Лукашенко-старший.









Путин стал для него кумиром





Но то, что Коля является для отца «главным оппозиционером», вовсе не означает, что он придерживается демократических взглядов. В прошлом сын Лукашенко называл своим кумиром руководителя Китая Си Цзиньпина. Но после его мнение изменилось.





«Он друг Владимира Владимировича. Он не мой друг… Он мне часто говорит: «Вот видишь, как президент должен поступать? Вот посмотри, как Владимир Владимирович», – признался недавно Лукашенко.





В 2019-м Коля несколько раз лично общался с Владимиром Путиным. В Сочи он катался вместе с ним на лыжах, а также играл в хоккей в одной тройке нападения – такое желание сын Лукашенко высказал сам.





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А летом Коля пересекался с российским президентом на Валааме.



Проявил способности в учебе





В конце минувшего года Лукашенко поведал миру, что его младший сын стал первым «химиком» на районной олимпиаде среди учащихся 9-х классов.





Коля на заднем плане справа у окна





Поскольку ранее подобного не сообщалось, то можно предположить, что особых успехов в учебе у Коли в сравнении со сверстниками до минувшего года и не было.









Взял мастер-класс у отца по общению с чиновниками





Коля с детства привык находиться в компании глав государств. 2019-й в этом отношении не стал исключением: младший сын руководителя Беларуси встретился с руководством ОАЭ, России, Китая.





Но было в минувшем году и нечто необычное. Лукашенко взял младшего сына в поездку по фермам Шкловского района, где устроил разнос чиновникам за беспорядок.









Не может не возникнуть вопрос, зачем руководитель страны решил преподать Коле мастер-класс?