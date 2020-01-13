Михаил Жемчужный: Письма с воли – на вес золота

Мощный поток корреспонденции, который получал он годом ранее, превратился в редкие письма. Жемчужный связывает это с электоральной кампанией, которая проходила в Беларуси.





«Эти выборы всех моих адресантов выбили из седла. Очень сочувствую им. Понимаю, как тяжело выдержать трехмесячный избирательный марафон – как в качестве кандидатов, так и наблюдателей на избирательных участках», – пишет Михаил Жемчужный.





«Да, действительно, политзаключенный Жемчужный неоднократно сообщал мне в письмах о том, что интенсивность переписки с гражданскими активистами заметно уменьшилась. Теперь письма с воли, по словам Михаила, стали для него «на вес золота». Теперь они приходят реже, круг поддержки и внимания общественности к заключенному сузился», – считает правозащитник из Витебска Леонид Светик.





В последнее время у Жемчужного появились проблемы с подачей жалоб в суды. Фактически администрация колонии лишила политзаключенного конституционного права на защиту.





«Сейчас блокируют мою переписку с судами, требуя доклеиваць марку за 5 копеек. Заявления возвращают, сроки обжалования кончаются, и решения приобретают законную силу. А эту марку мне взять негде! Ситуация безвыходная...» – сообщает в письме политзаключенный.





Жемчужный считает, что такие ограничения связаны с тем, что он выработал правильную стратегию защиты в судах.





Политзаключенный высоко оценивает работу всех правозащитников, так как с 2014 года ни один гражданский или политический активист не был осужден на заключение.





«Я, находясь в местах лишения свободы и сотрудничая с правозащитниками с августа 2014 года, преследовал единственную цель – чтобы политзаключенных в Беларуси больше не было», – пишет Михаил Жемчужный.





В последние дни декабря, перед очередной посадкой в ​​ШИЗО, Михаил Жемчужный поспешил поздравить всех представителей гражданского общества Беларуси с прекрасными зимними праздниками: «Желаю всем здоровья! Живе Беларусь!»