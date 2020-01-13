Литва вспоминает жертв борьбы за независимость в 1991 году
В воскресенье вечером в Вильнюсе зажгли костры перед телебашней, офисами общественного радио и телевидения, а также возле Сейма. 13 января 1991 года литовцы защищали эти здания от советской агрессии.
29 лет назад тысячи людей собрались возле стратегических зданий столицы, чтобы не допустить их захвата. 14 человек погибли от пуль и под гусеницами советских танков, несколько сот получили ранения, передает Белсат.
Драматические события 1991 года стали поводом для воскресной встречи в Сейме с их участниками.
Витовт Ландсбергис, первый руководитель воссозданного литовского государства, обратился к защитникам свободы и отметил, что «вместе с ростом реваншистских настроений в отношении России, Литва должна сохранить дух свободы и необычную волю к защите».
«Вы воплощение этого духа, который не может капитулировать. Держите его, несите его через Литву, через все поколения, распространяйте среди молодежи. Литва не может капитулировать», – подчеркнул Ландсбергис.
В воскресенье вечером в вильнюсском академическом храме св. Иоанна Крестителя и св. Иоанна Евангелиста, состоялся концерт «In memoriam».
Литва в течение нескольких дней чтит память погибших в 1991 году. В субботу около 9 тысяч человек приняли участие в девятикилометровом забеге «Дорога жизни и смерти», который начался на кладбище Антоколь, месте упокоения погибших, и завершился перед телебашней, где они погибли.
Сегодня, в День защитников свободы, в 8 часов утра по местному времени, по всей стране в окнах школ, офисов и квартир зажгли свечи памяти. В Сейме также пройдет торжество. В полдень перед парламентом подняли государственный флаг, а на Антокальском кладбище чествовали погибших.
Во второй половине дня в Вильнюсском соборе пройдет торжественная месса.
Символом празднования Литовского Дня защитников свободы является синий цветок незабудки.
В этот день незабудки прикрепляют к одежде, размещают на профилях Fecebook. Искусственные цветы ставят в парках, перед домами и офисами.
Литва стала первой страной бывшего СССР, которая 11 марта 1990 года приняла Акт о Независимости. Парламент Литвы принял постановление о смене названия Литовской Советской Социалистической Республики в Литовскую Республику и восстановил ее традиционные национальные символы.
13:01 13/01/2020
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