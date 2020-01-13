Литва вспоминает жертв борьбы за независимость в 1991 году

29 лет назад тысячи людей собрались возле стратегических зданий столицы, чтобы не допустить их захвата. 14 человек погибли от пуль и под гусеницами советских танков, несколько сот получили ранения, передает Белсат





Драматические события 1991 года стали поводом для воскресной встречи в Сейме с их участниками.





Витовт Ландсбергис, первый руководитель воссозданного литовского государства, обратился к защитникам свободы и отметил, что «вместе с ростом реваншистских настроений в отношении России, Литва должна сохранить дух свободы и необычную волю к защите».





«Вы воплощение этого духа, который не может капитулировать. Держите его, несите его через Литву, через все поколения, распространяйте среди молодежи. Литва не может капитулировать», – подчеркнул Ландсбергис.





В воскресенье вечером в вильнюсском академическом храме св. Иоанна Крестителя и св. Иоанна Евангелиста, состоялся концерт «In memoriam».





Литва в течение нескольких дней чтит память погибших в 1991 году. В субботу около 9 тысяч человек приняли участие в девятикилометровом забеге «Дорога жизни и смерти», который начался на кладбище Антоколь, месте упокоения погибших, и завершился перед телебашней, где они погибли.





Сегодня, в День защитников свободы, в 8 часов утра по местному времени, по всей стране в окнах школ, офисов и квартир зажгли свечи памяти. В Сейме также пройдет торжество. В полдень перед парламентом подняли государственный флаг, а на Антокальском кладбище чествовали погибших.





Во второй половине дня в Вильнюсском соборе пройдет торжественная месса.









Символом празднования Литовского Дня защитников свободы является синий цветок незабудки.









В этот день незабудки прикрепляют к одежде, размещают на профилях Fecebook. Искусственные цветы ставят в парках, перед домами и офисами.





Литва стала первой страной бывшего СССР, которая 11 марта 1990 года приняла Акт о Независимости. Парламент Литвы принял постановление о смене названия Литовской Советской Социалистической Республики в Литовскую Республику и восстановил ее традиционные национальные символы.