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РПЦ: из Сталина мог бы получиться хороший епископ

Иосиф Сталин мог бы стать хорошим церковным руководителем, если бы закончил семинарию и не отошел от Церкви, предположили в Учебном комитете Русской православной церкви.


"У него были способности к управлению, глобальному видению и принятию стратегических решений. Если бы этот человек в свое время не оттолкнулся от христианской традиции (или если бы его не оттолкнули), а его способности к стратегическим решениям и глобальному мировоззренческому видению соединились бы с евангельской нравственностью и с памятованием о необходимости милосердия и прощения, то из Сталина мог бы выйти очень хороший руководитель - и церковный, и государственный", - сказал председатель комитета протоиерей Максим Козлов в интервью порталу "Бизнес-Online".

Таким образом он ответил на вопрос, исключил бы он Иосифа Джугашвили из семинарии в Тифлисе, если бы тот учился в его времена.

По мнению священника, каждый человек предопределен Богом к спасению, и возможность вырасти до духовного уровня святого дана каждому при рождении.


При этом он отметил, что чем больше дарований у человека, который отошел от Бога, тем громче крушение.

"Вспомним того же Льва Николаевича Толстого - меру его дарований и меру мировоззренческого крушения и скудости к концу его земного пути. Так и здесь - если бы кто-то мог заранее предвидеть, в кого вырастет Иосиф Джугашвили, и при этом получил бы возможность не упустить этого человека, следовало бы положить силы лучших педагогов Русской церкви, чтобы направить его в правильное русло", - сказал он .
Источник: interfax.by
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