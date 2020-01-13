Павел Шеремет: дело Манафорта, финансовые махинации, убийство Немцова

Мы не следствие и не суд. И не пытаемся собой их подменить. Задача журналиста — собирать и передавать информацию. Анализировать её. Высказывать обоснованные версии.





Мы продолжаем это делать в связи с расследованием убийства Павла Шеремета, поскольку оно вызывает вопросы. Не только у нас. Организация «Репортёры без границ» высказала обеспокоенность несоответствием доказательств, на основе которых украинские чиновники заявили о раскрытии убийства. В заявлении отмечается, что дело основывается на четырёх спорных экспертизах.









Кроме того, как говорится в тексте заявления, у министра внутренних дел Украины Арсена Авакова был очевидный политический мотив для скорейшего завершения расследования любыми средствами — он единственный министр, сохранивший свою должность после того, как Владимир Зеленский стал президентом в мае 2019 года, ему был дан испытательный срок и поручено добиться результатов к концу 2019 года.





Ранее мы писали о взаимоотношениях Павла Шеремета с белорусскими российскими властями. Это важно, во-первых, потому, что изначально следствие разрабатывало именно «российский след», не исключая также и «белорусский».





Во-вторых, у нашего коллеги не было очевидного конфликта с властями Украины или некими группами влияния. И всё же существуют версии убийства, связанные с внутриукраинскими причинами. Мы считаем нужным их зафиксировать.





Павел Шеремет и дело Пола Манафорта





Хотя сам Павел публично не был связан с резонансными журналистскими расследованиями в Украине, он был исполнительным директором сайта «Украинская правда», который такими расследованиями занимался.





В частности, незадолго до гибели Павла на сайте была опубликована часть документов из так называемой «амбарной книги» Партии регионов — теневой бухгалтерии бывшей партии власти. Эти документы свидетельствовали о масштабной политической коррупции времён правления Януковича.





И вскоре после гибели Павла вызвали международный резонанс, поскольку в документах фигурировало имя Пола Манафорта, который получал деньги из «чёрной кассы», как лоббист и политтехнолог Януковича.





Летом 2016 года Пол Манафорт возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа. Позже агентство Associated Press утверждало, что компания Манафорта продвигала интересы президента России Владимира Путина в США на деньги олигарха Олега Дерипаски.





Манафорт фигурирует в уголовных расследованиях нескольких федеральных агентств, в том числе в расследовании контрразведки ФБР о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. Осенью 2017 года Манафорта арестовали, ему были предъявлены обвинения в заговоре против США и в отмывании денег.





В день убийства Павла Шеремета российские СМИ массированно распространяли слова Игоря Гужвы, медиаменджера и «друга Кремля» в Украине: «Павел был последним, кто спрашивал президента Украины Петра Порошенко о скандальном офшоре».





Очевидно, Гужва имел в виду пресс-конференцию Порошенко 03.06.2016 года, на которой Павел задал вопрос, как представитель «Украинской правды». Но касался он вовсе не «скандального офшора», а как раз «амбарной книги» Партии регионов.





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Которая в августе 2016 года станет одним из первых серьёзных ударов по Дональду Трампу. В связи с Манафортом впервые широко заговорили о возможных связях тогда ещё только кандидата в президенты США с Россией.





Никто из журналистов не обратил внимания на этот момент, тем не менее это самый громкий и потенциально опасный скандал, в котором Павел Шеремет «засветился» в Украине незадолго до своей гибели. Ставки в этом скандале были настолько высоки, что кто-то мог пытаться предовратить публикацию всех документов любыми путями.





Конечно, это всего лишь вольное допущение, но некие заинтересованные лица могли связать имя Павла с компроматом на Манафорта. Кроме того, нельзя забывать, что Павел Шеремет был взорван в машине, которая принадлежала не ему, а его гражданской жене — Алёне Притуле, владелице сайта «Украинская правда». И версия «ошибки киллера» также была в разработке у следствия.









Сергей Коротких. «Хитрый, лживый и любящий деньги»





Ранее мы уже писали о Сергее Коротких (известном также как «Малюта» и «Боцман») , чьё имя нередко всплывает в связи с убийством Павла Шеремета. Несмотря на то, что Коротких не проходит по делу об убийстве ни как подозреваемый, ни даже как свидетель, его персона не может не вызывать интереса в контексте этого дела.





Он встречался с Павлом у его подъезда буквально накануне закладки взрывного устройства под его машину, поздним вечером накануне гибели журналиста. У него авантюрная биография, в которой есть служба в белорусском спецназе, обучение в Высшей школе КГБ, участие в неонацистских парамилитарных группировках, военных конфликтах в разных точках мира, подозрения в убийствах и терактах, дружеское общение с российскими агентами по поводу возможной организации переворота в Украине.





Кроме того, он был дальним родственником и близким другом Валерия Игнатовича — «алмазовца», обвиненённого в начале нулевых в похищении Дмитрия Завадского, оператора Павла Шеремета.





Хотя в целом Сергей Коротких свою бурную биографию не скрывает, некоторые неудобные её моменты он трактует таким образом, чтобы отвести от себя подозрения. Например, связь с КГБ.





В интервью, которое Сергей Коротких давал Павлу Шеремету, он утверждал, что из Высшей школы КГБ в середине девяностых его отчислили якобы за участие в столкновениях с милицией во время Чернобыльского Шляха — 1996 и «связи с БНФ». Коротких рассказывал, что участвовал в митинге вместе с группой футбольных фанатов и ему за это даже платили «какие-то деньги».









По этому поводу мы поговорили с Сергеем Бульбой (Числовым), который в девяностых годах был лидером патриотической организации «Белый легион», силового блока оппозиции, занимавшегося охраной митингов.





Сергей Бульба сказал, что не слышал об участии каких-либо футбольных фанатов в ЧШ-1996, «они тогда были на своей волне», равно как и о самом Коротких. Упоминание платы за участие в митингах Бульба назвал «безумием», а в целом этот эпизод биографии Коротких, рассказанный им самим, оценил как «враньё на вранье».





«Коротких — это хитрый, крайне лживый, любящий деньги, женщин и приключения человек. Если он где-то видит выгоду для себя — он берётся за дело. При этом уголовный кодекс и мораль его в такие моменты волнуют мало», — так охарактеризовал Коротких один из его бывших близких соратников на условиях анонимности.





Он также отметил, что у Коротких безусловно были контакты с представителями спецслужб, как «у всякого, кто занимается экстремальной политикой», но про его работу на спецслужбы не смог сказать ничего определённого — «это поле чистых домыслов и докопаться до истины крайне сложно».





Отвечая на вопрос, что привело Коротких в Украину, наш источник ответил: «Да потому что там драйв был. А кроме этого и возможность погреть руки. Он любит деньги и любит экстрим».





Впрочем, о том, чтобы Коротких когда-либо упоминал о Шеремете, он не помнит. И вообще, не слышал от него, чтобы тот «хотел как-то отомстить тому или иному журналисту за его профессиональную деятельность». Но на момент 2016 года этот человек уже не общался с Коротких в течение довольно долгого времени.





Игорем Гужвой. Сам Коротких знаком с нашим материалом о нём и публично на него отреагировал в интервью сайту СТРАНА.ua, пророссийскому ресурсу, возглавляемому упоминавшимся выше





«Это структура, аффилированная с "соросятами" и Соросом. "Белорусский партизан" начал обо мне активно писать, когда я стал говорить вещи, неприятные для Сороса и всего проамериканского лобби в Украине, например, о внешнем управлении, марионетках в правительстве, обворовывании страны. Но докапываться до сути они не хотят, а просто выдают откровенную неправду», — заявил Коротких.





Откровенной неправдой в этом случае является связь «Белорусского партизана» с Соросом, проамериканским лобби в Украине и вообще с украинской политикой. Писать же о Сергее Коротких мы начали в связи с гибелью основателя нашего сайта и отстутствием убедительных результатов расследования.





Что касается слов Коротких, то разговоры про «внешнее управление» и «американских марионеток» очень похожи на идеологию одиозной российской организации Национально-освободительное движение (НОД), выступающей за восстановление СССР.





Что странно для человека, на стороне Украины принимавшего участие в российско-украинском конфликте, который оценивается как отложенный конфликт распада СССР и эпизод борьбы за независимость.





Безусловно, ни идеология, ни личностные характеристики не могут быть сами по себе основанием для обоснованного подозрения. Но против Коротких высказано как минимум одно публичное обвинение, которое заслуживает пристального внимания.













«Боцман непосредственно подготовил взрыв»





Это обвинение высказано Артуром Денисултановым, он же Артур Кринари, он же «Динго», он же «киллер Кадырова» и ещё много кто. По степени авантюрности биографии этот человек может посоперничать с Сергеем Коротких. Пересказывать её в рамках этой статьи не имеет смысла.





Широко известен Денисултанов стал после того, как его обвинили в покушении по заказу властей Чечни летом 2017 года на чеченца-добробатовца Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву (она была убита осенью того же года). Сам Кринари уверяет, что «киллером Кадырова» его называют совершенно незаслуженно — он не киллер, а переговорщик.





В круг его профессиональных задач входит выбивание крупных долгов и «уговаривание» различных людей. За этим он будто бы и приехал в Украину.





Интересно, что 29 декабря прошлого года его передали «ДНР/ЛНР» в порядке обмена племенными. После чего Денисултанов рассказал в интервью сайту СТРАНА.ua то, что ему известно об убийстве Павла Шеремета.





Денисултанов заявил, что в Украину он приехал, чтобы разобраться с пропажей крупной суммы денег — 2,7 млн. долларов. По его словам, это была часть неких российских денег, которые конвертировались в Украине за минимальный процент и потом отправлялись за рубеж.





Курировали эту конвертацию, как говорит Денисултанов, «Аваков и его люди», в том числе Сергей Коротких. Именно он был посредником между Аваковым и Осмаевым с Окуевой, которые непосредственно занимались конвертацией.





«И факты, и материалы, которые я всё-таки сумел вывезти, рискуя жизнью, о которых я пока ещё нигде не говорил и не говорю, свидетельствуют о том, что людей, которых сейчас хотят посадить, обвинив в убийстве Шеремета — это ложь. И я это докажу... Я вывез архив с доказательствами, свидетельскими показаниями и материалами, по которым я могу доказать, кто убил Шеремета, кому это было выгодно... Боцман имеет прямое отношение к убийству Павла Шеремета. Он непосредственно подготовил взрыв», — заявил Денисултанов.





Что же стало причиной убийства? Если верить Денисултанову, Павел Шеремет, занимаясь собственным расследованием убийства своего друга Бориса Немцова, каким-то образом вышел на след Окуевой и Коротких. Павел якобы спросил у Коротких, знает ли тот, что Окуева имела контакты с теми людьми, которых обвиняли в убийстве Немцова. И это, как утверждает Денисултанов, «было его ошибкой».





Отвечая на вопрос журналиста, был ли Коротких причастен к убийству Немцова, Денисултанов ответил: «Причастен, это громко сказано. Однако могу сказать наверняка, что он был в курсе».





Мы не можем проверить достоверность утверждений Денисултанова. Но возникает вопрос: если он оговаривает Коротких, то для чего? Очевидного мотива для оговора нет. Как и вообще какого-либо интереса Денисултанова в деле об убийстве Шеремета.





Он кем-то прислан из России с загадочной миссией. Его освободили из тюрьмы и забрали в Россию по обмену пленными. Что наводит на мысль о его значимости для неких высокопоставленных лиц в России. При этом он почти недвусмысленно намекает на связь Осмаева и Окуевой с российскими спецслужбами, говорит об их возможной причастности наряду с Коротких к убийству Немцова.





Для оговора в российских интересах это звучит странно и нелогично. Но и просто странно звучит резкий переход в свидетельстве Денисултанова от финансовых махинаций с конвертационными центрами к убийству Немцова.









У нас есть неподтверждённые свидетельства третьих лиц о том, что причиной конфликта между Шереметом и Коротких были как раз финансовые махинации последнего. Но упоминание о связи убийства Шеремета с убийством Немцова, при участии Коротких, звучит впервые. И звучит как-то уж чересчур сенсационно.

Отвечая на вопрос о том, зачем Денисултанову оговаривать его, Коротких опять заговорил про Сороса, дошёл до Ротшильдов и снова вспомнил «внешнее управление страной». И представил себя важной политической фигурой, через которую якобы пытаются дикредитировать противников Минских соглашений и переговоров в Нормандском формате.





Стоит также отметить, что при всей смелости остальных суждений и готовности говорить обо всём на свете Коротких уклонился от прямого ответа на вопрос о виновности или невиновности подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, а также от какой-либо оценки представленных доказательств по делу.





Что в этом странного? Высказывать недоверие следствию по делу Павла — общее место для тех, кто находится в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.





Отношение к этому делу стало знаковым маркером. Оно воспринимается как попытка очернить и подавить записанных в «воинственное меньшинство» сторонников бескомпромиссного противостояния России, то есть противников курса Владимира Зеленского на «примирение».





Сергей Коротких в том же интервью пытается представить себя именно таким противником, он называет себя «оппонентом» Зеленского и Авакова. Но молчание по поводу дела Шеремета говорит о том, что это, скорее всего, лукавство. Либо он не может оспаривать то, что министру внутренних дел выгодно представлять правдой, либо он заинтересован в том, чтобы по делу Шеремета хоть кто-то сидел.





Война Авакова и Порошенко





Довольно часто в связи с делом об убийстве Павла всплывает упоминание некоей тайной войны между МВД и СБУ, противостояния Арсена Авакова и Петра Порошенко, которое не прекратилось до сих пор. Признаки такой войны действительно видны невооружённым глазом. И в деле Павла наблюдались завуалированные обвинения с обеих сторон в противодействии расследованию.





К слову, Сергей Коротких почти неприкрыто обвиняет СБУ в возможной причастности к этому преступлению. Сразу после убийства нашего коллеги был информационный вброс о слежке, которую якобы организовал за Павлом тогдашний первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, сейчас заместитель министра внутренних дел, а в прошлом заместитель командира полка «Азов».





Позже заговорили о слежке, которую якобы организовала СБУ. Об этой последней говорилось также, что следили они не за Шереметом, а как раз за «азовцами», которые пришли к нему на разговор. Были упоминания в СМИ также об изъятых и пропавших записях с камер видеонаблюдения, на которых якобы должны были быть хорошо видны лица исполнителей убийства Павла. Про их отсутствие заявлял Арсен Аваков, намекая, что записи скрыты СБУ.





На днях в СБУ ответили, что все записи камер без каких-либо изъятий были переданы полиции.









Нам известно об этом противостоянии, но для того, чтобы даже просто предположить, что Павел Шеремет мог каким-то образом стать жертвой этой войны, фактов на сегодняшний день явно недостаточно.