Правозащитник отмечает, на свободу Сергей должен был выйти 11 января, однако накануне 10 января его доставили из ИВС в суд, где добавили еще 15 суток - якобы за участие в прошлогодней акции в Минске против интеграции с Россией. Следовательно, из ИВС он должен был выйти не ранее 26 января.





«Милиционеры вывезли меня из ИВС около 15:30 и выбросили на улице. Телефона я не имел, поймал такси. Неизвестно, когда меня снова посадят, может, даже сегодня. В изоляторе сказали, что пока не имеют судебного решения на очередные 15 суток, поэтому и отпустили», - рассказал сам блогер в прямом эфире после выхода из ИВС.





Удивительным в этой ситуации является отсутствие в ИВС судебного постановления о новом аресте блогера. Неужели у судьи порошок в принтере закончился, что бы распечатать озвученный в зале судебный вердикт и доставить его через дорогу в ИВС?





«Думаю решение о предоставлении Сергею зимних «каникул» принималось не в ИВС и даже не в суде. Предстоящая весна обещает во всех смыслах быть жаркой, вот в чью-то не менее горячую голову пришла идея держать блогера и его Youtube-канал на коротком поводке. Ведь по закону, у власти есть три месяца на исполнение 15-ти суточного ареста со дня вступления постановления суда в законную силу», - прокомментировал ситуацию Л. Судаленко.





Постановление о новом аресте блогера Тихановского принято 10 января, в законную силу вступит через 5 дней - 15 января. Это значит, что за Сергеем могут придти в любой день и в любое время вплоть до 15 апреля и выходит, на День Воли 25 марта и не только он гарантированно не сможет вести прямые стримы с места горячих событий.





Напомним, после первого ареста Сергея Тихановского 27 декабря прошлого года правозащитник Судаленко не исключил, что его могут не выпустить из ИВС, а еще раз осудить за ведение стримов с протестных акций в Минске. Как видим, Сергея осудили еще раз на максимально возможный срок и внезапно отпустили после отбытия первых 15 суток.





Интрига сохраняется.





Пока Сергей Тихановский остается на свободе Леонид Судаленко просит временно прекратить начатую акцию солидарности по направлению в ИВС листов для его поддержки.