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Председателя Партии БНФ также ожидает суд за акцию 20 декабря

Сотрудники Шкловского РОВД 10 января составили протокол правонарушения за участие в акции протеста в Минске 20 декабря на председателя Партии БНФ Григория Костусева.

По информации сайта Партии БНФ, еще 5 января домой к Григорию Костусеву пришли милиционеры, которые хотели вручить политику повестку. Принимать повестку председатель Партии БНФ отказался и в итоге правоохранители бросили ее в почтовый ящик. Согласно повестке, Григория Костусева вызвали на 10 января в РОВД Шкловского района в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс.

"10 января побывал в Шкловском РОВД, где на меня составили протокол по ч.1, ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии в Минске, - написал политик на своей странице в фейсбуке. - Документы из Московского РОВД г.Минска поступили в местный РОВД 27 декабря 2019. В протоколах опроса фигурируют фамилии: Кашинский Денис Владимирович, Поляков Максим Владимирович - сотрудники милиции, проживающие в Минске".

Политик не согласен с тем, что он нарушил законодательство, о чем сделал соответствующую отметку в протоколе:

"С протоколом не согласен, так как в мероприятиях, нарушающих законодательство РБ не участвовал».

Дата суда над политиком пока правозащитникам неизвестна.
Вясна
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