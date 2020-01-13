Председателя Партии БНФ также ожидает суд за акцию 20 декабря

По информации сайта Партии БНФ, еще 5 января домой к Григорию Костусеву пришли милиционеры, которые хотели вручить политику повестку. Принимать повестку председатель Партии БНФ отказался и в итоге правоохранители бросили ее в почтовый ящик. Согласно повестке, Григория Костусева вызвали на 10 января в РОВД Шкловского района в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс.





"10 января побывал в Шкловском РОВД, где на меня составили протокол по ч.1, ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии в Минске, - написал политик на своей странице в фейсбуке. - Документы из Московского РОВД г.Минска поступили в местный РОВД 27 декабря 2019. В протоколах опроса фигурируют фамилии: Кашинский Денис Владимирович, Поляков Максим Владимирович - сотрудники милиции, проживающие в Минске".





Политик не согласен с тем, что он нарушил законодательство, о чем сделал соответствующую отметку в протоколе:





"С протоколом не согласен, так как в мероприятиях, нарушающих законодательство РБ не участвовал».





Дата суда над политиком пока правозащитникам неизвестна.



