+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Депутат рассказал, какие шаги остались на пути к «шенгену» «по 35»

Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Однако это не последний шаг, пока визы для белорусов не подешевели. О том, чего ждать дальше, в эфире программы «Контуры» рассказал Андрей Савиных, председатель Комиссии по международным делам Палаты представителей.





Ведущий отметил, что после подписания соглашения дело за депутатами, которые должны его ратифицировать.

— Насколько я понимаю, за нами дело не станет, — ответил Савиных. — Мы уже декларировали свою готовность ратифицировать это соглашение в приоритетном порядке на весенней сессии, которая начнется 2 апреля. Я думаю, в первый-второй день. Не хотелось бы предвосхищать, но это будет сделано.

Дальше проходят процедуры через Совет Республики, президент утверждает данное соглашение и мы обмениваемся нотами. Я думаю, что мы успеем сделать это до конца апреля. Тогда — в тексте соглашения есть совершенно четкое указание на время вступления в силу — первое число второго месяца. Значит, 1 июня. К этому мы и будем стремиться, это вполне разумная и достижимая цель.

Напомним, с 1 февраля шенгенская виза для белорусов будет стоить 80 евро, это результат вступления в силу нового Визового кодекса. А уже с 1 июня (если прогноз окажется верным) виза подешевеет до 35 евро. Это результат переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, которые Минск и Брюссель вели более пяти лет. 
TUT.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru