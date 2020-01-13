Депутат рассказал, какие шаги остались на пути к «шенгену» «по 35»
Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Однако это не последний шаг, пока визы для белорусов не подешевели. О том, чего ждать дальше, в эфире программы «Контуры» рассказал Андрей Савиных, председатель Комиссии по международным делам Палаты представителей.
Ведущий отметил, что после подписания соглашения дело за депутатами, которые должны его ратифицировать.
— Насколько я понимаю, за нами дело не станет, — ответил Савиных. — Мы уже декларировали свою готовность ратифицировать это соглашение в приоритетном порядке на весенней сессии, которая начнется 2 апреля. Я думаю, в первый-второй день. Не хотелось бы предвосхищать, но это будет сделано.
Дальше проходят процедуры через Совет Республики, президент утверждает данное соглашение и мы обмениваемся нотами. Я думаю, что мы успеем сделать это до конца апреля. Тогда — в тексте соглашения есть совершенно четкое указание на время вступления в силу — первое число второго месяца. Значит, 1 июня. К этому мы и будем стремиться, это вполне разумная и достижимая цель.
Напомним, с 1 февраля шенгенская виза для белорусов будет стоить 80 евро, это результат вступления в силу нового Визового кодекса. А уже с 1 июня (если прогноз окажется верным) виза подешевеет до 35 евро. Это результат переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, которые Минск и Брюссель вели более пяти лет.
09:41 13/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.