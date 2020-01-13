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За что убили российских журналистов в ЦАР? Назван мотив

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж. Об этом «Коммерсанту» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

По словам Краснова, на намерения убить россиян с целью грабежа указывают установленные обстоятельства нападения. Грабителями могли быть жители ЦАР или близлежащих стран, которые систематически занимаются преступной деятельностью в этом регионе.
Джемаль, Расторгуев и Радченко были застрелены 30 июля 2018 года. По официальной версии, которую озвучивали МИД и Следственный комитет (СК) России, журналисты стали жертвами грабителей.


По версии расследования «Досье», журналистов могли убить за попытку найти доказательства того, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин связан с частной военной компанией Вагнера. Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что ЧВК работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота. Пригожин отрицает принадлежность к каким-либо проектам в Центральноафриканской Республике.

Следственный комитет призвал не доверять расследованию «Досье», поскольку центр финансирует Михаил Ходорковский. Он же проспонсировал командировку журналистов в ЦАР.
lenta.ru
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