За что убили российских журналистов в ЦАР? Назван мотив

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По словам Краснова, на намерения убить россиян с целью грабежа указывают установленные обстоятельства нападения. Грабителями могли быть жители ЦАР или близлежащих стран, которые систематически занимаются преступной деятельностью в этом регионе.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были застрелены 30 июля 2018 года. По официальной версии, которую озвучивали МИД и Следственный комитет (СК) России, журналисты стали жертвами грабителей.









По версии расследования «Досье», журналистов могли убить за попытку найти доказательства того, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин связан с частной военной компанией Вагнера. Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что ЧВК работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота. Пригожин отрицает принадлежность к каким-либо проектам в Центральноафриканской Республике.





Следственный комитет призвал не доверять расследованию «Досье», поскольку центр финансирует Михаил Ходорковский. Он же проспонсировал командировку журналистов в ЦАР.



