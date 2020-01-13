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Пул Первого «засветил» мобильник главы КГБ. И это не спецтелефон, показанный Вакульчиком ранее

Смартфон чиновника попал в кадр на приеме у Лукашенко в канун старого Нового года.

Пул Первого «засветил» мобильник главы КГБ. И это не спецтелефон, показанный Вакульчиком ранее
Смартфон чиновника покап в кадр на приеме у Лукашенко в канун старого Нового года.
Фото Пул Первого

Председатель КГБ Валерий Вакульчик и министр спорта Сергей Ковальчук стали героями публикации близкого к главе государства телеграм-канала Пул Первого. На фото, сделанном на приеме у Александра Лукашенко в канун старого Нового года, руководители ведомств следят за биатлонной гонкой.

В руках у главы КГБ виден айфон. Напомним, что в мае 2018-го Валерий Вакульчик презентовал разработку белорусских производителей — мобильный телефон для правительственной закрытой связи.


— Он изготовлен в закрытом исполнении. Позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата. Телефон также защищен от проникновения злоумышленников. Если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона, — рассказал тогда председатель КГБ.
"Салідарнасць"
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