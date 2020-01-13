Анна Канопацкая рассказала, на что променяла предложение Румаса
Экс-депутата пригласили на работу в инвестиционную компанию Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH с головным офисом в Австрии.
Фото со страницы в Фейсбуке Анны Канопацкой
По словам Анны Канопацкой, компания осуществляет свою научную, производственную и инвестиционную деятельность в энергетической отрасли.
– Я глубоко убеждена, что у нашей страны огромная нереализованная инвестиционная привлекательность, прекрасный человеческий, и пока еще приемлемый технический потенциал, но каждый год нахождения у власти людей с экономически-технологической концепцией «только бы нам ночь простоять, да день продержаться», геополитически загнавших себя в «кольцо врагов», отбрасывает нас все более назад, на дистанции близкие к критическим, – написала экс-депутат.
Анна Канопацкая напомнила, что не нашла возможности принять предложение премьер-министра Сергея Румаса о работе под его началом, «объективно оценивая свои профессиональные качества, имея два высших образования, владея несколькими иностранными языками и 20-летнюю юридическую практику».
Ранее политик называла главной причиной отказа Румасу существующую в стране политическую и экономическую модель, при которой она не сможет реализовать необходимые Беларуси реформы.
08:20 13/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.