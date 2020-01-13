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Анна Канопацкая рассказала, на что променяла предложение Румаса

Экс-депутата пригласили на работу в инвестиционную компанию Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH с головным офисом в Австрии.

Фото со страницы в Фейсбуке Анны Канопацкой

По словам Анны Канопацкой, компания осуществляет свою научную, производственную и инвестиционную деятельность в энергетической отрасли.

– Я глубоко убеждена, что у нашей страны огромная нереализованная инвестиционная привлекательность, прекрасный человеческий, и пока еще приемлемый технический потенциал, но каждый год нахождения у власти людей с экономически-технологической концепцией «только бы нам ночь простоять, да день продержаться», геополитически загнавших себя в «кольцо врагов», отбрасывает нас все более назад, на дистанции близкие к критическим, – написала экс-депутат.

Анна Канопацкая напомнила, что не нашла возможности принять предложение премьер-министра Сергея Румаса о работе под его началом, «объективно оценивая свои профессиональные качества, имея два высших образования, владея несколькими иностранными языками и 20-летнюю юридическую практику».

Ранее политик называла главной причиной отказа Румасу существующую в стране политическую и экономическую модель, при которой она не сможет реализовать необходимые Беларуси реформы.
gazetaby.com
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