Анна Канопацкая рассказала, на что променяла предложение Румаса

Фото со страницы в Фейсбуке Анны Канопацкой





По словам Анны Канопацкой, компания осуществляет свою научную, производственную и инвестиционную деятельность в энергетической отрасли.





– Я глубоко убеждена, что у нашей страны огромная нереализованная инвестиционная привлекательность, прекрасный человеческий, и пока еще приемлемый технический потенциал, но каждый год нахождения у власти людей с экономически-технологической концепцией «только бы нам ночь простоять, да день продержаться», геополитически загнавших себя в «кольцо врагов», отбрасывает нас все более назад, на дистанции близкие к критическим, – написала экс-депутат.





Анна Канопацкая напомнила, что не нашла возможности принять предложение премьер-министра Сергея Румаса о работе под его началом, «объективно оценивая свои профессиональные качества, имея два высших образования, владея несколькими иностранными языками и 20-летнюю юридическую практику».





Ранее политик называла главной причиной отказа Румасу существующую в стране политическую и экономическую модель, при которой она не сможет реализовать необходимые Беларуси реформы.



