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Венедиктов: Меркель обсуждала с Путиным транзит нефти и газа через Беларусь

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что во время переговоров в Москве канцлер Германии Ангелой Меркель поднимала вопрос транзита нефти и газа через Беларусь.

По информации Венедиктова, Владимир Путин уверил ее в том, что транзиту ничто не угрожает, пишет reform.by

«Меркель действительно поднимала с Путиным вопрос о транзите и газа, и нефти через Беларусь. Ответ Путина — все будет хорошо, ничего не случится с транзитом», — написал журналист в своем телеграм-канале.

Свой пост Алексей Венедиктов опубликовал в ответ на сообщение анонимного телеграм-канала «Незыгарь» о том, что вопрос транзита через Беларусь обсуждался на переговорах и Меркель выразила озабоченность.
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