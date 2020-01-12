Венедиктов: Меркель обсуждала с Путиным транзит нефти и газа через Беларусь
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что во время переговоров в Москве канцлер Германии Ангелой Меркель поднимала вопрос транзита нефти и газа через Беларусь.
По информации Венедиктова, Владимир Путин уверил ее в том, что транзиту ничто не угрожает, пишет reform.by
«Меркель действительно поднимала с Путиным вопрос о транзите и газа, и нефти через Беларусь. Ответ Путина — все будет хорошо, ничего не случится с транзитом», — написал журналист в своем телеграм-канале.
Свой пост Алексей Венедиктов опубликовал в ответ на сообщение анонимного телеграм-канала «Незыгарь» о том, что вопрос транзита через Беларусь обсуждался на переговорах и Меркель выразила озабоченность.
16:14 12/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.