+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кадровые пустоты в беларуских верхах

Информация о вступлении в должность генсека ОДКБ генерала Зася появилась благодаря пресс-службе Организации. Также стало известно, что чуть ли не первым в наступившем году президентским указом он был освобожден с должности госсека беларуского Совбеза.

А вот кому он оставил эту должность в Минске до сих пор неизвестно. Даже в роли исполняющего обязанности.

Такая пустота выглядит необычно, так как госсекретарь фактически отвечает за оперативное управление силового блока—главной опоры правящего режима.

К отсутствию госсекретаря можно еще добавить и отсутствие первого зама министра обороны-начальника Генштаба беларуской армии с опытом командования Силами спецопераций. Как стало известно минувшей осенью, он ушел в парламентарии и возглавил постоянную комиссию по нацбезопасности и обороне. В Беларуси парламент – не Конгресс США, где на строгом контроле военные. Так что у уволенного генерала полномочия уже явно не те, как и еще у одного уволенного генерала—первого замглавы КГБ. В этой должности его называли главным контрразведчиком. Теперь и это место остается пока вакантным.

Конечно, у былого главного контрразведчика новая должность весомей в верхах , чем у экс-генерала по спецоперациям. Он стал главой президентской администрации—кадровой кузнице. И там, конечно, должны знать, когда явно затянувшаяся нынешняя кадровая пустота в госсекретариате Совбеза, армии и КГБ заполнится. А то на фоне продолжающегося тремора в верхах, причастных к нынешним российско-беларуским отношениям, сияющая кадровая пустота в упомянутых структурах может оказаться «детской неожиданностью».
Роман Яковлевский, политический обозреватель, Фейсбук
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru