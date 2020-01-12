Кадровые пустоты в беларуских верхах

А вот кому он оставил эту должность в Минске до сих пор неизвестно. Даже в роли исполняющего обязанности.





Такая пустота выглядит необычно, так как госсекретарь фактически отвечает за оперативное управление силового блока—главной опоры правящего режима.





К отсутствию госсекретаря можно еще добавить и отсутствие первого зама министра обороны-начальника Генштаба беларуской армии с опытом командования Силами спецопераций. Как стало известно минувшей осенью, он ушел в парламентарии и возглавил постоянную комиссию по нацбезопасности и обороне. В Беларуси парламент – не Конгресс США, где на строгом контроле военные. Так что у уволенного генерала полномочия уже явно не те, как и еще у одного уволенного генерала—первого замглавы КГБ. В этой должности его называли главным контрразведчиком. Теперь и это место остается пока вакантным.





Конечно, у былого главного контрразведчика новая должность весомей в верхах , чем у экс-генерала по спецоперациям. Он стал главой президентской администрации—кадровой кузнице. И там, конечно, должны знать, когда явно затянувшаяся нынешняя кадровая пустота в госсекретариате Совбеза, армии и КГБ заполнится. А то на фоне продолжающегося тремора в верхах, причастных к нынешним российско-беларуским отношениям, сияющая кадровая пустота в упомянутых структурах может оказаться «детской неожиданностью».



