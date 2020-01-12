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Протесты в Иране: силовики использовали спецсредства, задержан британский посол

В Тегеране и других городах Ирана 11 января сотни демонстрантов, возмущенные уничтожением украинского «Боинге», требовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, передает "Белсат".
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В Тегеране протесты проходили перед зданием Технологического университета имени Амира Кабир и у здания Технологического университета имени Шарифа, одного из самых престижных учебных заведений в стране. По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе были выпускниками этого университета, отмечает Би-Би-Си.

Как сообщает Reuters, протесты проходили также в Ширазе, Исфахане, Хамадане и Урмии.

«Главнокомандующий, уходи!» – скандировали демонстранты, возмущенные тем, что иранские военные в среду случайно сбили украинский пассажирский самолет.

Напомним, среди 176 человек, находившихся на борту, было 83 иранца и десятки канадцев иранского происхождения. Все они погибли.

Видео протестов появились в социальных сетях. Протестующие скандировали «Отставки недостаточно, нужен суд!», «Смерть лжецам», «Диктатор, члены Корпуса стражей Исламской революции, вы наша ИГ», «Смерть режиму», «Касем Сулеймани – убийца, Хаменеи – убийца».


Против демонстрантов силовики применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Во время протестов в Тегеране на несколько часов был задержан посол Великобритании в Иране. По сообщениям СМИ, его обвинили в подстрекательстве демонстрантов, хотя он просто фотографировал протестующих. В британском МИДе назвали этот инцидент «вопиющим нарушением международного права».

Сколько было задержано демонстрантов и сколько людей пострадало в ходе столкновений с силовиками – неизвестно.
ИИ/МВ belsat.eu
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