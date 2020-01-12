«Главнокомандующий, уходи!» – скандировали демонстранты, возмущенные тем, что иранские военные в среду случайно сбили украинский пассажирский самолет.

Напомним, среди 176 человек, находившихся на борту, было 83 иранца и десятки канадцев иранского происхождения. Все они погибли.





Видео протестов появились в социальных сетях. Протестующие скандировали «Отставки недостаточно, нужен суд!», «Смерть лжецам», «Диктатор, члены Корпуса стражей Исламской революции, вы наша ИГ», «Смерть режиму», «Касем Сулеймани – убийца, Хаменеи – убийца».