Донецкие вести: Невероятно, но Путин смог задолбать даже Лукашенко
Если Владимир Владимирович таки сумеет живым уйти от власти и посвятить себя мемуарам, то с названием первой книжки и выдумывать ничего не надо. Прекрасно подойдет что-то в стиле Дейла Карнеги – «Как всех окончательно задолбать, и превратить друзей во врагов», пишет издание "Донецкие вести".
Самое смешное – это будет чистая правда, хотя в сознании ВВП все наверняка выглядит несколько иначе. Ну, не зря самые воспитанные люди называют его, как минимум, инакомыслящим в отношении большинства людей со здоровым рассудком.
То, что благодаря титаническим усилиям Путина украинцы воспринимают Россию сегодня в качестве врага – не секрет. Хотя добиться этого было сложно – потребовалась вооруженная агрессия, убийства, пытки, демонстративная циничная пропаганда, чтобы большинство украинцев прислушалось наконец к аргументам историков. Которые двадцать лет рассказывали про враждебного соседа, но особым успехом в массах не пользовались. Ладно, превратить Украину во врага Путин все-таки смог. Но разозлить практически «ручного» Лукашенко и оттолкнуть почти интегрированную в союзное государства Беларусь – это уже на грани невозможного. Ай да собиратель земель!
Итак, вчера Беларусь ввела экологический налог на транспортировку и транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Об этом сообщила пресс-служба президента Александра Лукашенко. Кремль долго спорил с Минском по условиям поставки нефти, но транзит до вчерашнего дня не трогали. Ну, пришло время и таких аргументов Беларуси. Ставка налога на прибыль в размере 50%, между прочим. Указ о новом налоге появился спустя сутки после того, как Лукашенко сказал, что не договорился о поставках нефти из России из-за слишком высокой цены и что страна ищет альтернативные источники сырья.
Что тут можно сказать в качестве резюме? Владимир Владимирович, не останавливайтесь. Больше ада, больше жести. Жгите, в общем, дальше...
14:36 12/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.