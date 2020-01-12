+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Донецкие вести: Невероятно, но Путин смог задолбать даже Лукашенко

Если Владимир Владимирович таки сумеет живым уйти от власти и посвятить себя мемуарам, то с названием первой книжки и выдумывать ничего не надо. Прекрасно подойдет что-то в стиле Дейла Карнеги – «Как всех окончательно задолбать, и превратить друзей во врагов», пишет издание "Донецкие вести".

Донецкие вести: Невероятно, но Путин смог задолбать даже Лукашенко
Самое смешное – это будет чистая правда, хотя в сознании ВВП все наверняка выглядит несколько иначе. Ну, не зря самые воспитанные люди называют его, как минимум, инакомыслящим в отношении большинства людей со здоровым рассудком.

То, что благодаря титаническим усилиям Путина украинцы воспринимают Россию сегодня в качестве врага – не секрет. Хотя добиться этого было сложно – потребовалась вооруженная агрессия, убийства, пытки, демонстративная циничная пропаганда, чтобы большинство украинцев прислушалось наконец к аргументам историков. Которые двадцать лет рассказывали про враждебного соседа, но особым успехом в массах не пользовались. Ладно, превратить Украину во врага Путин все-таки смог. Но разозлить практически «ручного» Лукашенко и оттолкнуть почти интегрированную в союзное государства Беларусь – это уже на грани невозможного. Ай да собиратель земель!

Итак, вчера Беларусь ввела экологический налог на транспортировку и транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Об этом сообщила пресс-служба президента Александра Лукашенко. Кремль долго спорил с Минском по условиям поставки нефти, но транзит до вчерашнего дня не трогали. Ну, пришло время и таких аргументов Беларуси.  Ставка налога на прибыль в размере 50%, между прочим. Указ о новом налоге появился спустя сутки после того, как Лукашенко сказал, что не договорился о поставках нефти из России из-за слишком высокой цены и что страна ищет альтернативные источники сырья.

Что тут можно сказать в качестве резюме? Владимир Владимирович, не останавливайтесь. Больше ада, больше жести.  Жгите, в общем, дальше...
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru