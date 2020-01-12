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Байнет собрал уже 17 тысяч рублей на штрафы за митинги против интеграции

Организаторы кампании BY_Help менее чем за двое суток собрали на выплату штрафов активистам за участие в акциях против углубленной интеграции с Россией 3 тысячи долларов и 11 тысяч рублей (всего более 17 тысяч рублей), сообщает reform.by.

Инициатива BY_Help, которая помогала общественным активистам и журналистам выплачивать штрафы в 2017 и 2018 годах, объявила о начале нового сбора средств 9 января. Только в этот день суды оштрафовали активистов на общую сумму около 30 тысяч рублей, передает "Еврорадио".

Организаторы сбора средств считают, что итоговая сумма штрафов может достичь 80 тысяч рублей, и призывают "всех, кому небезразлична идея независимости нашей страны, солидарно поддержать людей, которые попали под репрессивный каток".


Реквизиты, по которым можно перечислить деньги для BY_Help:

— paypal: alaksiej.lavoncyk@tol.org;

— наличными в Минске или в Евросоюзе (для контакта пишите в личные организаторам);

— на счёт в Польше, Британии и Чехии (для получения счёта также пишите в личные).

Контакт с организаторами:

— через личные сообщения группы BY_Help;

— через е-майл: alaksiej.lavoncyk@tol.org;

— па телефону +375 44 5100511.

В 2017 и 2018 годах инициатива помогала собрать деньги на выплату штрафов за марши тунеядцев и празднование 100-летия провозглашения БНР, а также на поддержку участников "дела БЕЛТА".
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