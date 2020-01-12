В Беларуси появился новый потенциальный кандидат в президенты
Центральная рада партии Белорусская социал-демократическая Грамада проголосовала 11 января за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года своего председателя Сергея Черечня.
Об этом сообщили в БСДГ, передает "Еврорадио".
Сергей Черечень родился в Кричеве 8 мая 1985 года. Ему пока не исполнилось 35 лет, но это произойдёт до выборов, которые пройдут, вероятнее всего, в августе.
Состоял в провластной Коммунистической партии Беларуси с января 2016-го по январь 2018 года. Затем вступил в партию Белорусская социал-демократическая Грамада и стал первым заместителем Станислава Шушкевича. 3 ноября 2018 года избран председателем БСДГ.
Работает генеральным директором группы компаний DIIN, сведений о которой в интернете практически нет. На принадлежащем Сергею Черечню сайте spektr.by указывается лишь, что она занимается поставками запчастей к белорусской технике.
11:14 12/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.