Как журналистку судили за акцию, на которой она даже не была

20 декабря, когда в белорусской столице проходил очередной митинг против интеграции с Россией, Диана Середюк вместе со своим мужем была у знакомой.





Об этом свидетельствуют показания девушки, переписка с ней в Viber. Также адвокат Татьяна Лишанкова ходатайствовала об отправке запроса мобильному оператору, чтобы по сотам выяснить, где и в какое время была журналистка в ту пятницу.





Подробности процесса в суде.





Поддержать Диану Середюк в суд пришли несколько десятков коллег.





Перед началом заседания руководство суда даже изменило зал заседания, чтобы все присутствующие смогли поместиться.





Дело рассматривает судья Максим Трусевич. Складывается впечатление, что он на самом деле хочет разобраться: удовлетворят ходатайство адвоката об опросе свидетеля со стороны журналистки, а также приобщает к материалам дела переписку с репетитором.





Из переписки следует, что 20 декабря в 17:35 Диана едет к репетитору в Масюковщину и сообщает, что опаздывает на 7-10 минут.





Согласно же милицейскому протоколу, с 18:00 журналистка участвует в митинге на Октябрьской площади, выкрикивает лозунги и держит в руках бело-красно-белый флаг.





В материалах дела имеется даже фотография. Но судья признаёт, что не может точно определить, кто на фото.





Показания дает свидетель-ОМОНовец Виталий Ивашков, образование среднее. Он заявляет, что наглядно знает Диану и видел ее на митинге.





«Диана — известная в оппозиции личность и симпатичная девушка, видел ее на акции. Держала флаг, кричала лозунги».





Ивашков утверждает, что после митинга от руки написал протокол опроса свидетелей о событиях. Адвокат подробно расспрашивает об этом, так как в суде выясняется, что протокол напечатан на компьютере и подписан ОМОНовцем Ивашковым.









Слово в слово, запятая в запятую — такой же протокол опроса составлен и напарником Ивашкова.





После ОМОНовца в суде допрашивают мужа Середюк Евгения Батуро. Он сообщает, что вез жену к знакомой и был с ней все время, пока в центре Минска проходил митинг.





Адвокат просит вызвать в суд девушку, у которой была Диана. Для Дианы это 100% алиби, а свидетели-ОМОНовцы могут понести наказание за дачу ложных показаний.





Но судья Максим Трусевич выносит решение вернуть административное дело в милицию на доработку.





Это означает, что у милиции будет еще 1,5 месяца на то, чтобы переписать протокол и снова направить его в суд.