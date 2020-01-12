WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Как передает ТАСС, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.





Как утверждает издание, США предупредили власти Ирака, что те могут потерять доступ к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае, если американские войска будут выведены из страны. Соответствующее предупреждение премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди получил в среду, пишет WSJ.









Подобный шаг американских властей способен нанести серьезный ущерб экономике Ирака, отмечает издание. Какая именно сумма хранится на счету в банке, в публикации не уточняется.