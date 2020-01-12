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WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти.

Как передает ТАСС, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.

Как утверждает издание, США предупредили власти Ирака, что те могут потерять доступ к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае, если американские войска будут выведены из страны. Соответствующее предупреждение премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди получил в среду, пишет WSJ.


Подобный шаг американских властей способен нанести серьезный ущерб экономике Ирака, отмечает издание. Какая именно сумма хранится на счету в банке, в публикации не уточняется.
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