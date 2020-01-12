Трамп считает, что он должен был получить Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что Нобелевскую премию мира должен был получить он, а не премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед.
Об этом он сказал на встрече с избирателями, пишет "Новое время".
«Я собираюсь рассказать вам о Нобелевской премии мира. Я заключил соглашение, я спас страну, и я услышал, что глава этой страны получает Нобелевскую премию мира за спасение страны», - сказал Трамп.
11 октября норвежский Нобелевский комитет объявил лауреатом премии мира премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али.
Премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед сразу после вступления в должность (2 апреля 2018 года) подписал мирную декларацию с Эритреей. Таким образом он, формально прекратил 20-летнюю войну между двумя странами.
10:21 12/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.