Лукашенко полюбил приемы и балы, но опять говорил о политике

Главу государства цитирует его пресс-служба.





"Главное - не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути. Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны", отметил президент.





По его словам, предстоящий 2020 год для Беларуси "будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем".





"Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножат наши силы для новых достижений", - подчеркнул Лукашенко.





Обращаясь к приглашенным, Александр Лукашенко отметил, что их авторитет и высокие результаты являются ярким примером для всего общества. "Именно вам, единомышленникам с твердой государственной позицией и пониманием глобальных процессов развития современного мира, предстоит стать истинными лидерами мнений", - продолжил президент.





"Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям", - добавил Лукашенко.



