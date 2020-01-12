Weisrusland: просим больше так не называть

В поисках «нового Крыма» Путин сейчас работает над тем, чтобы сделать Беларусь частью общего союза с Россией. Тому, что Беларусь стала разменной монетой, способствует в том числе Запад, который отказывает этой стране в собственной идентичности, пишет Феликс Аккерман в своей статье под заголовком «Республика Беларусь больше чем Белоруссия. И их независимость начинается с названия страны» для швейцарского издания «Neue Zürcher Zeitung».





Польские и литовские солдаты несут гробы в Вильнюсский кафедральный собор. Останки участников Январского восстания были обнаружены во время строительных работ на Замковой горе в столице Литвы. Археологи смогли по найденному кольцу и генетическому материалу соотнести их с лидерам восстания 1863 года. Президенты обеих стран чествуют Зигмунта Сераковского и Кастуса Калиновского через 155 лет после их казни как героев, которые положили свои жизни в освободительной борьбе против российского иностранного правления в исторических Польше и Литве.





Демонстративная солидарность обеих стран, союзное государство которых исчезло в ходе трех разделений в конце 18-го века, поднимает вопрос: где же президент соседней Республики Беларусь? Александр Лукашенко не присутствовал на церемонии перезахоронения, потому что в то же время он вел переговоры с Россией о новой редакции единого Союзного государства. Большая часть исторического Великого княжества Литовского находилась на территории, которая сейчас является Республикой Беларусь. Дворянин Калиновский писал крестьянам брошюры на их языке, чтобы привлечь их к восстанию. Последнее письмо он закончил незадолго до казни на Лукишской площади словами: «Толькі тады, народзе, зажывеш шчасьліва, калі над табою Маскаля ўжэ ня будзе!».





Ни польский, ни русский





Позиция Калиновского и его «Ліст з-пад шыбеніцы» в настоящее время рассматриваются сторонниками оппозиции в Беларуси как важный ресурс для политической мобилизации. В ноябре 2019 года на церемонию перед собором большинство гостей прибыло из Минска, который находится всего в 170 км от Вильнюса. В 1864 году, в год казни, не было государства под названием Беларусь, но Калиновский преднамеренно обращался к крестьянам на языке, который не был ни польским, ни русским. Этот язык имеет собственную грамматику с 1918 года и наряду с польским, идишем и русским языком являлся одним из четырех официальных языков советской республики с 1919 года. Начиная с 1991 года, наряду с русским языком, он стал официальным языком суверенного государства Беларусь, возникшего после распада Советского Союза. То, как мы называем это государство на немецком языке в 2020 году, отражает наше понимание статус-кво государ нного суверенитета в Восточной Европе.





Семиотическая принадлежность к России уже вписана в ошибочно использованный топоним «Weissrussland».





После того как Бирма сменила название на Союз Мьянма, редакции постепенно привыкли к официальному названию страны. Как и компромисс в названии страны Северная Македония. Но в случае с Республикой Беларусь политическое зерно государственного названия еще не осмыслено. Это государство не следует называть Weissrussland (Белоруссия — прим. reform.by) по-немецки, поскольку его название относится к Киевской Руси, существовавшей в средние века, а не к Российской империи.





Историческое и точное имя славян, живущих между Россией и Польшей, по-немецки «Weissruthenen». Это название подчеркивает, что исторически они говорили на отдельном языке, который ближе всего к украинскому. Даже советская республика до 1941 года в публикациях на немецком языке переводилась как «Weissruthenische Sozialistische Sowjetrepublik». Но «Weissruthenien» — также немецкое название для двойного колониального проекта оккупации, порабощения и эксплуатации в Первой и Второй мировой войне. Поэтому правильно использовать «Weissruthenien» только в историческом контексте. Общественность в Минске справедливо обращает внимание на эту ошибку.









Исторические резервации





Существуют веские причины, по которым немецкой общественности так трудно признать независимость Республики Беларусь. Для поколения солдат вермахта на Восточном фронте за польской кампанией 1941 года последовала русская кампания. Полевые письма из Гродно, Бреста и Витебска впечатляюще показывают, что большинство из них не видели различий в языке, культуре, городском планировании и истории между Россией, Украиной и Беларусью. Национал-социалистическая пропаганда поклялась всем этим в борьбе с большевизмом, который территориально отождествлялся с исторической Россией. Советская Россия для немецких солдат начиналась за Брестом. Дети тех военнопленных, которые вернулись в советскую зону оккупации, учили в школе что есть Белорусская Советская Социалистическая Республика, которая имела своего представителя в ООН. «Белорусская» — это прямой перевод с русского языка. Такое название республики распространялось по дипломатическим каналам Советского Союза. Даже в западной Германии в некоторых библиотечных каталогах есть подпись «Byelorussland».





О том, что речь идет не о языковых тонкостях, а о политике, показала реакция немецкого общества на аннексию Крыма русскими. Особенно в бывшей ГДР, где информация о нацистских мерзостях на Восточном фронте была частью государственной доктрины, а русский нарратив об угрозе со стороны НАТО все еще находит много понимания. Тот факт, что Украина является суверенным государством, жители которого имеют право определять свое будущее, не стало неприложной истиной европейского настоящего.





Однако, в отличие от Беларуси, у Украины есть преимущество в том, что теперь вряд ли кто-то в Германии считает, что это часть России. Важной причиной и в то же время ее выражением является название, которое подразумевает независимость. Напротив, широкое использование «Weissrussland» предполагает культурную, политическую и лингвистическую близость Республики Беларусь с ее восточным соседом. В отличие от Украины, русский язык является вторым официальным языком в Беларуси. Однако русские почти не понимают беларусский, потому что это еще один славянский язык со своим синтаксисом, грамматикой и лексикой.





Недавно Швеция официально отказалась от названия «Vitryssland», чтобы устранить двусмысленность названия «Белая Россия» и признать суверенитет страны, граничащей с ЕС.





Пришло время и нам в немецком языке последовательно использовать название «Belarus» и образованное от него прилагательное «belarusisch» с одним «s». На немецком все еще странно писать «belarusisch» с одним «s», но в английском языке написание «belarusian» с одним «s» используется уже четверть века и широко используется.





Уловки Путина





После распада Чехословакии в 1993 году «Tschechien» на немецком языке постепенно вытеснило разговорное «Tschechei». Оба примера показывают, что можно сознательно изменить использование языка, если для этого есть важная причина. Это очевидно в случае с Беларусью. Признание территориальной независимости государств-правопреемников Советского Союза является основой мира и сосуществования в современной Европе. Большое количество открытых территориальных споров на Кавказе, в Приднестровье и с 2014 года в Украине является не только бременем для местного населения, но и бременем для отношений между ЕС и Россией.





Призыв к последовательному использованию «Belarus» не идет рука об руку с сокрытием настоящего. В настоящее время Лукашенко и Путин ведут переговоры о внесении изменений в Договор о создании единого союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. В течение нескольких месяцев наблюдатели предупреждали, что Путин может попытаться таким образом продлить свое правление после 2024 года. Другие отмечают, что интеграция обеих стран в рамках Евразийского экономического союза уже продвинулась далеко вперед. Русский по-прежнему является языком общения в регионе. Выпускники минских вузов могут начать работу в Москве без разрешения. На границе на востоке Республики Беларусь нет личного контроля.





Однако, в отличие от ЕС, свободное перемещение людей, товаров и услуг между Минском и Москвой также сопровождается активным символическим сомнением в отношении суверенитета Беларуси. Недавно Владимир Путин случайно обронил на своей многочасовой ежегодной пресс-конференции: «Русский и беларусский народ — это почти одно и то же. Совсем как русские и украинцы». Это заявление Путина пугает многих в Беларуси. Они опасаются, что подписание «дорожных карт» Союзного государства ознаменует начало конца суверенитета меньшего участника договора.





В последнее время сотни людей, особенно молодежь, протестовали в Минске против более глубокой интеграции двух стран. После аннексии Крыма не только в Минске осознали, что языковые формы могут иметь конкретные последствия. То, как мы говорим в Швейцарии, Австрии и Германии, не влияет на внешнюю политику России, но мы можем признать суверенитет государства, население которого составляет более девяти миллионов человек. Сделать это можно с помощью последовательного использования названия страны, которая существует уже более четверти века. Эта страна называется Belarus (Беларусь), и один из двух ее официальных языков — Belarusisch (беларусский).





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