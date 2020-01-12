Байнет собрал рекордную сумму для оплаты штрафов для демонстрантов

Деньги нужны для оплаты штрафов для участников акций протеста против «углубленной интеграции» нашей страны с Россией. Власти считают, что белорусы не имеют права протестовать таким образом и наказывают участников огромными по белорусским меркам суммами.





«По самым грубым подсчетам, общая сумма штрафов может достичь 40.000 долларов и даже больше», — сообщают организаторы сбора средств.





«Кампания BY_help призывает всех, кому небезразлична идея независимости нашей страны, солидарно поддержать людей, которые попали под репрессивный каток. Помочь можно переведя любую сумму на этот фандрайзер», — говорится в обращении.



