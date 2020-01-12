



За нее проголосовали более 57% (8,1 миллиона человек) электората, сообщает Taiwan News.





Ее главный соперник, прокитайський деятель Хань Гоюй, получив 39%, признал поражение.





Победа Цай стала ударом для Пекина, который не делал тайны из того, что стремился устраненить её из политической арены.





Инвэнь заявила, что тайваньцы проголосовали за демократию и суверенитет и призвала Китай к диалогу и отказу от неприемлемых условий и угроз применения силы.





"Китай пытался принудить нас к неприемлемым условия, потому у нас нет другого выбора, кроме как укреплять оборону", - сказала она.





Она призвала Пекин перестать угрожать Тайваню и уважать 23 миллиона жителей острова, которые имеют право сами определять его будущее. По ее словам, Пекин должен осознать, что "демократический Тайвань и его демократически избранная власть никогда не сдадутся перед угрозами".



