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На Тайване переизбрали президента, которая выступает за независимость острова

На Тайване прошли президентские выборы, по результатам которых действующего президента Цай Инвэнь переизбрали на второй срок.


За нее проголосовали более 57% (8,1 миллиона человек) электората, сообщает Taiwan News.

Ее главный соперник, прокитайський деятель Хань Гоюй, получив 39%, признал поражение.

Победа Цай стала ударом для Пекина, который не делал тайны из того, что стремился устраненить её из политической арены.

Инвэнь заявила, что тайваньцы проголосовали за демократию и суверенитет и призвала Китай к диалогу и отказу от неприемлемых условий и угроз применения силы.

"Китай пытался принудить нас к неприемлемым условия, потому у нас нет другого выбора, кроме как укреплять оборону", - сказала она.

Она призвала Пекин перестать угрожать Тайваню и уважать 23 миллиона жителей острова, которые имеют право сами определять его будущее. По ее словам, Пекин должен осознать, что "демократический Тайвань и его демократически избранная власть никогда не сдадутся перед угрозами".
Укринформ
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