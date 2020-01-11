Конгресс за независимость пройдет в день Конституции Беларуси

Такую дату окончательно утвердил 10 января на своём втором заседании оргкомитет Конгресса. Нормы и квоты представительства делегатов конгресса пока не определены, но организаторы планируют общее количество участников (вместе с гостями, наблюдателями и прессой) на порядок больше, чем было на предыдущем конгрессе в 2014 году (тогда было 63 делегата). Оргкомитет решил обезопасить себя от репрессий властей, введя институт сопредседателей. На заседание оргкомитета не дошел Павел Северинец, который, отсидев 15 суток за акции в защиту независимости, снова арестован на 30 суток. Другие лидеры тоже оказались под незаконным судебным преследованием за участие в мирных акциях за независимость Беларуси от союза с агрессивной путинской Россией. Поступила информация, что такое административное преследование грозит избранному 30 декабря председателем оргкомитета Конгресса Игорю Рынкевичу. Чтобы в условиях репрессий не потерять, а усилить управление процессом подготовки Конгресса, решено избрать пять сопредседателей оргкомитета: Елену Анисим, Михаила Пастухова, Игоря Рынкевича и Павла Северинца.









Пятую должность оставили вакантной, поскольку ожидается присоединение еще нескольких партий и крупных общественных организаций, и от одной из них будет избран еще один сопредседатель оргкомитета. Международным секретарем оргкомитета Конгресса избрана Елена Крушевская. Оргкомитет создал три рабочие группы: по организационно-техническим и финансовым вопросам под руководством определенных сопредседателей оргкомитета. Всебелорусский конгресс за независимость, по замыслу организаторов, должен стать национальным форумом: это будет не столько съезд политических партий, сколько большое собрание представителей широких кругов белорусского народа.





Такой формат станет еще более вероятным, еслинекоторые политические структуры поставят свои групповые интересы выше общенациональных. Конгресс не намерен выдвигать претендентов на президентскую кампанию, но готов высказаться по избирательному законодательству и отсутствию выборов в Беларуси. 15 марта запланировано пленарное заседание Конгресса, на котором выступят Мечислав Гриб, Михаил Пастухов, другие известные политики, после чего работа перейдет в тематические секции. На заключительном пленарном заседании планируется принять резолюцию и другие итоговые документы Конгресса. Также планируется избрать новый состав совета Конгресса в составе около 30 известных деятелей, профессионалов по пяти тематическим направлениям защиты независимости.





До и после пленарного заседания запланированы другие мероприятия: круглые столы, конференции по определенным проблемам защиты независимости, собрания граждан. На Конгресс приглашаются представители белорусской диаспоры, партнеры из России, Украины, других стран-соседей. Планируется, что Конгресс посетят послы стран Евросоюза и стран-гарантов белорусского суверенитета по Будапештскому меморандуму. Следующее заседание оргкомитета пройдет 17 января.









«Белпартизан» обратился за комментарием решений Оргкомитета Конгресса к одному из его сопредседателей Игорю Рынкевичу.





– Оргкомитет подстраховался с институтом сопредседателей. Зачем? Ведь Лукашенко выступает в роли главного защитника независимости, оргкомитет преследует ту же цель. Дело вроде одно, почему же пути разные?





– В Беларуси власти развернули масштабное политическое преследование демонстрантов против союза нашего государства с РФ, многих лидеров кампании «Абаронім незалежнасць”, руководителей других структур-организаторов Конгресса незаконно осуждают к штрафам, административному аресту. Нельзя позволить, чтобы репрессии задавили борьбу нашего народа за независимость, в том числе проведение важного этапа в этом подвижничестве – Конгресса. Очевидно, что для правящего режима независимость страны лишь средство для сохранения власти и полученного за четверть века имущества. Для белорусских патриотов суверенитет Родины – это непреходящая ценность, за которую боролись многие поколения наших предков, это необходимое условие сохранения и развития национальной идентичности, истории, культуры, с которыми мы войдем в единую семью европейских демократических стран.

– Почему Конгресс за независимость запланирован на День Конституции?





– По составу организаторов Конгресса, по логике деятельности в защиту независимости Беларуси подготовка Конгресса идёт с учетом нашей недавней истории и повестки дня в современной Беларуси. В политико-правовую основу проведения Конгресса входят не только действующие конституционные акты - Декларация независимости и Конституция Республики Беларусь 1994 года, но и документы, принятые под эгидой Белорусской народной республики, начиная от Уставных грамот 1918 года и заканчивая Виленским меморандумом 2012 года. Поэтому некоторые мероприятия будут приурочены к важным датам в истории становления белорусской государственности, собственно Конгресс пройдет в День Конституции, а затем найдёт своё определенное продолжение в День Воли 25 марта, будут и в более поздние мероприятия. Все понимают, угрозы независимости могут потребовать, чтоб мы были готовы отстаивать суверенитет Беларуси несколько грядущих лет.





– Существует ли запасной план на случай, если власти откажут в проведении форума?





– Конечно, организаторы Конгресса готовятся к различным обстоятельствам, в том числе к сценарию, когда власти перейдут к жестокому подавлению всех видов проявления инакомыслия, запрещая массовые акции. Многие мероприятия Конгресса будут проведены до 15 марта онлайн, через непрямое участие граждан и организаций Беларуси в подготовке решений и принятии мер по защите независимости. Власти Беларуси должны понимать, что

брутальные действия вызовут адекватное противодействие. Сейчас Конгресс организуют представители белорусского общества, готовые вести цивилизованный диалог с властями, если по протянутой руке ударят, то нам на смену придут активисты, которые настроены на немирные средства отстаивания независимости Беларуси.



