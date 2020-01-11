Цвёрда трымаўся юнак на дапросе,





Тоячы словы і думкі свае.





Вораг-жандар дакурыў папяросу





І камсамольскі білет аддае.

— Вось і білет твой, — сказаў ён ласкава, —





І ад яго на вачах у людзей





Ты адцурайся; выгодная справа:





Жыць застанешся, — жыццё даражэй.





Владимир Зеленский ждал доказательств того, что виновной стороной был Иран, пишет Собственно говоря, поведение президента Украины в истории со сбитым иранскими силами ПВО самолетом в точности напоминало поведение кулешовского юноши. Сколько можно было держаться – держался, хоть ты его убей. Уже все высказались, включая премьер-министра Канады, ной ждал доказательств того, что виновной стороной был Иран, пишет belsat.eu

И, как мы знаем, дождался.





Проиграл ли он, выдержав столь длительную паузу? За время его молчания социальные сети в интернете буквально разрывались от возмущения. А Зеленский молчал.





Судя по всему, выиграл.





Попытаемся осознать причины этого молчания.









Во-первых, действовал он явно по аналогии с собственным же поведением в истории с импичментом Дональду Трампу. Там он тоже молчал и выдерживал паузу, что позволило ему не совершить важнейшую в его политической карьере геополитическую (простите невольную тавтологию) ошибку. Думается, заокеанский «дядюшка» такое поведение должен был оценить, и в будущем определенные дивиденды Украины от этой паузы получит. Ждать недолго: скорее всего, до переизбрания Трампа на президентский пост. А оно, как кажется, не за горами.





Во-вторых – а что оставалось делать президенту страны, курирующий расследование гибели своего самолета на чужой территории? Обвинять эту территорию? Но тогда был шанс не то что доступа к «черным ящикам» сбитого самолета не получить – вообще оказаться в идиотской ситуации, если бы Иран смог представить доказательства того, что он не виновен. Украина, в конце концов, не Канада, с которой спрос невелик. Наживать на пустом месте врага, обладающего иранскими ресурсами, официальному Киеву явно не хотелось.





Кроме того, ошибись Зеленский – и те, кто сейчас громогласно обвинял его во всех грехах за молчание, обвиняли бы его уже за ошибку, за несамостоятельность в суждениях – ну и т.п. А так – совесть чиста, доказательства вины иранской стороны получены от самих виновников – причем отношения с Ираном не испорчены. Чего еще стоит добиваться в столь сложной ситуации, когда поскользнуться на банановой кожуре, сделав неверный шаг, очень не хочется? Молчи – за умного сойдешь!





А тут и сойти за умного было совсем не сложно. Просто, как говорилось в бессмертном романе Сомерсета Моэма «Театр», нужно было выдержать паузу.





Бортпроводники рейса PS752 Международных авиалиний Украины. На фото Мария Микитюк, Катерина Статник и Игорь Матков. На борту было 176 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли. Фото Pavlo_bagmut / Zuma Press / Forum





Возвращаясь же к балладе Кулешова, следует заметить: ее герой предпочитает быть заживо замороженным, но не дать ответ на требуемый врагами вопрос. В политике ледяное спокойствие – очень ценное качество. Зеленский продемонстрировал его наличие в данной ситуации, за что его можно и нужно похвалить. Похвалим. Пусть подойдет к полочке и возьмет пряник. Уже можно расслабиться.



