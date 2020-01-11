Петр Кузнецов. – Но официальное признание – крайне важный момент. Да, сейчас можно и нужно говорить о варварском режиме, о том, что главные результаты «мести» Ирана США выразились в первую очередь в смертях гражданских и, по большей части, иранских граждан и т.д. Но это все слишком очевидно и я хочу сказать не об этом. – То, что украинский самолет был сбит Ираном, было понятно с самого начала, еще до заявлений властей Канады, Великобритании и США. Как писал сразу, в такие случайные совпадения – ночь ракетных атак и техническая неисправность самолета в одном примерно месте и в одно примерно время – верить трудно, – пишет основатель гомельских «Сильных новостей». – Но официальное признание – крайне важный момент. Да, сейчас можно и нужно говорить о варварском режиме, о том, что главные результаты «мести» Ирана США выразились в первую очередь в смертях гражданских и, по большей части, иранских граждан и т.д. Но это все слишком очевидно и я хочу сказать не об этом.









Во-первых, хочу сказать о том, что сам факт признания добавляет не симпатии, но уважения к иранцам.





Следствие по делу действительно могло длиться годами, можно было петлять и путать его и последовательно включать дурака в нужные моменты, как это делает Россия (которая, несомненно, тоже была в курсе причин падения украинского самолета, однако по реакции их медиа и ботов было понятно, что они были уверены в том, что иранцы будут действовать так же, как и они).





Однако в Тегеране поступили иначе. И этим продемонстрировали главное – что они все же хотят выглядеть как вменяемое государство и политика «включать дурачка» – это не для них. Одним словом, в отличие от Путина, повели себя серьезно, а не как нашкодивший школьник.





Другой важный аспект этой истории – чисто человеческий. Официальное признание, например, означает, что семьи погибших получат компенсации. Им не надо будет переживать множество юридических кругов доказывания и судов. Они знают, кто виноват и в чем причина, а большего в такой ситуации и быть не может.





И еще не могу не сказать о том, насколько блестяще во всей этой истории, от самого начала, момента атаки на посольство, и до самого конца – признания Ираном факта уничтожения самолета, проявил себя как политик Трамп. Притом, не как публичный политик-популист, а как политик решений проблем, о всех подробностях которых он даже не сможет сказать в предвыборной гонке.





С момента возникновения кризиса все действия США подчинялись одной прозрачной логике: решение проблем и недопущение эскалации, пусть даже и ценой уступок.





После ракетной атаки Трамп всю ночь торговался с Ираном через посольство Швейцарии, о чем стало известно позднее. В результате стороны продемонстрировали компромисс: США отказались от военного ответа, а Иран объявил об отказе от продолжения «мести» и, судя по многим признакам, дал гарантии невозобновления ядерной программы.









О том, что вокруг признания Ираном того, что это именно они сбили самолет, идет торг, я подумал еще вчера, когда смотрел выступление Трампа по этому поводу. Он настолько очевидно оставлял для Тегерана возможность сделать это без потери лица, настолько умело говорил об «ошибке», явно давая понять, что именно так и будет это расценено в случае признания, настолько явно уходил от конкретики, в то время как эту самую конкретику, как фон, обеспечивали ближайшие союзники США Канада и Великобритания, что очень многое было понятно.





Для сравнения: после того, как был сбит Боинг над Донецком, никто из западных лидеров не дал своей риторикой возможности России сказать, что это было по ошибке. «Сбили» и точка.





По итогу сложнейший кризис, который реально мог привести к Третьей мировой (с учетом зависимости от иранской нефти Китая, который является ее главным покупателем, а также заинтересованности в регионе России, вероятность вмешательства этих стран в большую войну, если бы она началась, весьма высока) заканчивается тем, что главный источник нестабильности и опасности, генерал Сулеймани, ликвидирован, Иран взамен получил возможность сохранить лицо перед своими гражданами, «отомстив» бомбежкой пустых ангаров по договорняку, и эскалация сходит на нет.





Проблема ошибочно сбитого Боинга (форс-мажор, ничего уже не сделать) решается оптимально для сложившейся ситуации, без истерик и в ответственном формате, в котором есть место учету интересов всех вовлеченных и пострадавших сторон.





Что сказать? Повторюсь, образ действий и тактика Трампа, которые привели к полному удовлетворению интересов США при сохранении лица оппонента и снижении эскалации, напоминают эффективные модели переговоров и заключения качественных сделок. В этом смысле он действительно проявил себя в этом кризисе блестяще.





Будь на месте Трампа и Ирана в этой ситуации Обама и Путин, Путин получил бы все, а Обама бы утерся.





Будь в такой же ситуации Путин и Буш – быть войне.